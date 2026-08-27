Instagram Suellen Carey





“Usar biquíni no calor é algo completamente normal, mas acabei me sentindo hostilizada”, afirma Suellen Carey

A influenciadora trans brasileira Suellen Carey, de 39 anos, conhecida também como sósia de Mariah Carey, relata ter sido hostilizada durante um passeio de bicicleta pelas ruas de Londres, na Inglaterra, usando apenas um biquíni. O episódio aconteceu durante a onda de calor que atingiu o Reino Unido. Segundo ela, algumas pessoas ficaram chocadas ao vê-la dessa forma, enquanto sua intenção era apenas se refrescar diante das altas temperaturas.

Suellen conta que, para ela, usar biquíni em dias quentes é algo completamente normal, mas não imaginava que sua aparência e seu corpo causariam tanta reação. “O corpo feminino continua chocando a sociedade em qualquer lugar, mesmo em uma onda de calor”, afirma.





A influenciadora diz que o que mais a incomodou durante o passeio foi perceber os olhares de julgamento. “Muitas pessoas me olhavam como se eu estivesse fazendo algo errado. As pessoas estavam chocadas”, relata.

Apesar das reações negativas, Suellen afirma que também recebeu elogios pela atitude e pela coragem de sair dessa forma pelas ruas da capital britânica. Para ela, os julgamentos não devem determinar suas escolhas.

“Se estiver calor e eu quiser sair de biquíni novamente, vou sair. Não vou permitir que esses olhares e julgamentos escolham a roupa que eu uso ou a forma como vivo a minha vida. Quem se incomodou vai ter que continuar se incomodando. É o meu jeitinho brasileiro”, conclui.