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Era uma vez um vendedor de carros usados chamado Danilo.

Isto é de verdade, e não uma historinha de faz de conta. Danilo amava carros, e a profissão de vendedor era tudo o que ele gostava de fazer.

Então, um dia, depois de guardar muito dinheiro e deixar de fazer muitas coisas de que gostava, Danilo abriu sua própria loja.

E trabalhava todos os dias, da manhã até a noite, em sua loja. Era tudo o que ele gostava de fazer. Mas ainda precisava guardar dinheiro.

Até que, um dia, conseguiu transformar sua loja em uma loja de carros importados.





Começou com poucos carros, que eram deixados pelos clientes para vender. Depois de um tempo, já conseguia até comprar carros importados de primeira linha para sua loja no Espírito Santo.

Sim, porque foi lá no Espírito Santo que tudo isso aconteceu. Sua loja passou a ser a mais disputada da cidade na venda de carros importados. E ele sempre dava um presente aos que compravam com ele.

Danilo reconhecia que os clientes que compravam com ele já haviam sido pobres um dia, mas trabalharam como ele trabalhou e conseguiram dinheiro para comprar o primeiro carro importado.

Um dia, Danilo estava em sua loja, admirando os carros que tanto amava, quando viu, do lado de fora, um grupo de seis trabalhadores uniformizados que admiravam os automóveis pela vitrine.

Danilo nem pensou muito. Foi até a porta da loja, abriu e convidou os trabalhadores de uniforme a entrar e ver de perto os carros que admiravam.

Os trabalhadores nem acreditavam no que estava acontecendo.

Danilo insistiu para que entrassem e fotografassem os carros lá dentro.

Um a um, foram entrando, tímidos, sem acreditar que o dono daquela loja havia feito o convite. Lá dentro, começaram a tirar fotos e fazer vídeos com seus celulares.

Uma funcionária de Danilo começou a gravar tudo, e todos se emocionaram.

Danilo Souza é um grande exemplo de pessoa que devemos ter como referência.

Sua humildade e a forma como trata os mais humildes são o grande exemplo que levamos dessa história.