Reprodução/Band Apresentador segue internado no Albert Einstein, em São Paulo





A notícia, que foi manchete em muitos lugares, de que Faustão vendeu sua cobertura no Jardim Europa por R$ 120 milhões pode não ter passado de fofoca.

O site Bel. Radar, que apura todas as vendas de imóveis na cidade, mostrou que Faustão comprou a cobertura por R$ 41 milhões em 2022 e não existe nenhuma venda registrada em nenhum cartório por R$ 120 milhões depois disso.

E, pelo que vi no site, todas as vendas na cidade são registradas, não importa em nome de quem as comprou. Então, ficam muitas indagações.

Afinal, Faustão vendeu ou não vendeu? A cobertura de 1.400 metros quadrados tem cinco suítes e 20 vagas de garagem, com um condomínio de mais de R$ 30 mil por mês.

Se a venda fosse de R$ 120 milhões, seria um custo de R$ 85 mil por metro quadrado.

O site Bel. Radar não encontrou nada que se aproximasse disso em relação à venda dessa cobertura.

O mercado imobiliário tem muitas narrativas. Entre elas, o s preços de imóveis comprados por gente famosa.





Se alguém tiver uma prova em contrário, a gente publica na coluna.

Não existe nenhuma venda registrada em nenhum cartório sobre o apartamento de Faustão ter sido vendido a R$ 120 milhões.

Toda e qualquer venda tem que ser registrada em cartório. Faustão agora está morando em sua antiga casa no Morumbi.

Lá, ele se sente bem e não gostou de morar em um apartamento.

Mesmo sendo um dos melhores e mais discretos apartamentos da cidade, quando alguém vai até Faustão, sempre tem que passar por uma portaria, e isso tira a discrição da visita.

Na casa do Faustão, ninguém sabe quem entra ou não ali.

Assim é, se lhe parece.