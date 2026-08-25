Instagram Mari Dantas

O nome dela é Mari Dantas, musa fitness e formada nutricionista, pode ser mais uma participante da Fazenda

Mari respondeu as nossas perguntas e os leitores e leitoras vão poder apreciar.

1- Qual o motivo que te leva a querer participar tanto da Fazenda?

Eu sempre gostei de reality show , assisto , acompanho a fazenda desde a primeira temporada, sou muito fã . Mas eu queria participar para ser reconhecida , para as pessoas me conhecerem e saberem sobre mim e a minha história . Quero ter a experiência de ficar no confinamento, conviver com pessoas de personalidades diferentes e isto seria um grande desafio eu sei que não seria fácil.

2- Qual a personagem que mais te surpreendeu na história da Fazenda?

Andressa Urach pela coragem dela de enfrentar todos , e a ousadia dela em 3-vários momentos marcaram bastante na edição 6.

3- O que você faria com o prêmio da Fazenda?

Compraria meu apartamento fazer a viagem dos meus sonhos que seria Dubai e Grécia e iria investir o restante .

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4 - O que faz você acreditar que é importante a sua presença na Fazenda?

Sou uma pessoa com personalidade, autêntica e tenho presença , carisma sou uma pessoa boa de se conviver mas tambem não sou de levar desaforo, sou meia pavio curto e as vezes sou bipolar mas uma coisa eu tenho certeza, planta eu não seria !

5 Qual o teu sonho verdadeiro de vida?

Ter minha independência financeira .





6 O que você considera o teu homem perfeito?

Seria um homem Honesto que cuidasse de mim em todos os aspectos da minha vida ,um homem protetor que dissesse assim: Deixa que eu cuido de tudo. Quero me sentir segura ao lado dele e cuidada .



7 – Se voce pudesse escolher um homem para você quem seria?

Essa é um pergunta difícil de responder, pois eu não tenho como definir alguém ideal para minha vida sem eu conhecer e saber quem é ele só de olhar .eu preciso conhecer e saber quem ele é e o que pensa e seus princípios.

Mas seria um homem que eu tivesse uma parceria de caráter e que me respeite. O homem que faça eu me sentir como uma princesa .