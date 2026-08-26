Reprodução/Instagram - 24.07.2023 Maíra Cardi e Thiago Nigro estão noivos

O que eu soube e que conto agora aos meus leitores e leitoras é que a saída de Maíra Cardi das redes sociais não foi uma coisa simples e nem partiu dela.



A atitude foi tomada pelo marido, Thiago Nigro, que simplesmente bateu a mão na mesa e apresentou uma situação a ela, e que poderia decidir o que desejava.

Ou Maíra Cardi sairia das redes sociais, ou ele iria embora e deixaria tudo para ela.

Pois é, minha gente, por isso que Maíra não veio ela mesma contar o motivo de ter deixado as redes sociais.

Aqueles vídeos todos de Maíra falando mal de arquitetos e da reforma da casa dela geraram muita antipatia por ela, e isto estava resvalando em Thiago, que não gostou nada do que estava acontecendo.

O último episódio foi a compra de uma mansão na Fazenda Boa Vista, que gerou um clima péssimo para o casal lá no condomínio Fazenda Boa Vista, onde muitos colocaram suas casas à venda para se mudar de lá.

E isto foi até os ouvidos de Thiago, que convive, no seu cotidiano, com aqueles milionários.





Thiago teve uma postura séria e, por gostar muito de Maira, a obrigou a escolher entre as redes sociais e ele.

Também ficou muito ruim para Thiago aquele vídeo em que Maíra o proíbe de tomar Coca-Cola dentro da casa dela.

Thiago surpreendeu a muitos que acreditavam que ele não tomaria uma atitude. Ele é quieto e fala pouco, mas tem atitudes sérias.

Não foi por acaso que ele se tornou um milionário, com um patrimônio acima de um bilhão. Uma coisa é paixão. Outra coisa é autoestima elevada.

Muitos homens apaixonados acabam sucumbindo à paixão pela mulher.

Mas Thiago demonstrou que pode ser apaixonado por Maíra, mas tem autoestima elevada.