Instagram Xuxa arrasa em show





Artista volta à capital paulista no dia 28 de fevereiro de 2027, em mais uma oportunidade para o público vivenciar esta turnê, realizada pela 30e e apresentada pelo Itaú Live; as entradas já estão disponíveis pela Eventim.

Xuxa se emocionou ao ver os dois primeiros shows de "O Último Voo da Nave" em São Paulo, nos dias 25 e 31 de julho, completamente lotados, com 100 mil pessoas presentes. Diante da grande demanda, a 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo e realizadora da turnê, anunciou uma nova data, em 27 de fevereiro de 2027, que também já está esgotada.

Agora, a empresa abre vendas para uma quarta oportunidade de ver a artista na cidade, em 28 de fevereiro de 2027, novamente no Nubank Parque. As entradas estão disponíveis a partir de hoje, 17 de agosto, no site da Eventim.

O projeto segue viagem pelo Brasil, com performances na Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 26 de setembro; na Arena MRV, em Belo Horizonte, em 14 de novembro; e no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro. Nestas praças, ainda há poucos ingressos disponíveis na Eventim.





"O Último Voo da Nave" percorre mais de quatro décadas da história da artista com tecnologia, cenários inéditos e personagens que marcaram a infância de milhões de brasileiros. O show é dividido em seis atos. O primeiro faz referência ao Xou da Xuxa, seguindo para o Reino Encantado, XSPB, Xuxa Park, Planeta Xuxa e Lua de Cristal. Cada fase conta com músicas icônicas de etapas de sua carreira, como "Xou da Xuxa", "Hoje é Dia de Folia", "Tô de Bem com a Vida", "Estátua", "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé" e "Marquei um X".

A nave, que sobrevoa a plateia a quatro metros de altura dos fãs, é toda iluminada e idêntica à que Xuxa usava nos anos 80 e 90. O show abre com a rainha descendo, como se estivesse dentro do "objeto não identificado", ao som de "Doce Mel", um de seus maiores sucessos. Ao final da canção, ela constata: "O Xou da Xuxa começou", assim como fazia em seus programas.

Em um dos momentos em que a artista conversa com o público, destaque para quando ela canta "Tô de Bem com a Vida", fazendo a plateia relembrar que ser feliz é uma de suas principais ideologias. "Nossa, eu tenho muita coisa para falar. A energia e o carinho de vocês fazem eu me sentir uma estrela. O brilho de vocês brilha em mim. O que eu quero é ver vocês muito felizes. Então, solte o baixinho, brinque, se divirta. Esse é o meu maior sonho", diz Xuxa, emocionada.

A entrada das Paquitas também traz uma nostalgia ao espetáculo, já que a formação conta com parte das integrantes que acompanharam a história de Xuxa.

São 13 "oficiais" cantando clássicos, como "Quem Quer Pão". A partir daí, entra o bloco dedicado ao Xuxa Só Para Baixinhos, um dos projetos infantis mais bem-sucedidos do país, seguido por Xuxa Park e Planeta Xuxa, ambos aumentando a atmosfera do estádio com canções como "É de Chocolate", "Eu Tô Feliz", "Giro do Planeta", "Libera Geral" e "Ilariê", esta última cantada em três idiomas. "Lua de Cristal" aponta que a noite já está prestes a acabar, emocionando a plateia com sua mensagem.