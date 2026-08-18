Reprodução/Internet Carol Minhoto



A apresentadora Carol Minhoto, uma das grandes revelações da TV brasileira, que estava há muitos anos fazendo sucesso de público na TV Gazeta, revelou que sua demissão foi uma vingança da atual diretoria da TV Gazeta, que quer acabar com tudo para dizer que criou uma nova TV Gazeta.

Mas o que acontece é que a TV Gazeta tem o pior Ibope de sua história nas mãos de Juliana Alganaraz, de triste passagem pela RedeTV!, onde deixou o comando em pouco tempo.

É muito triste a gente ver o comando da Fundação Cásper Líbero entregar a TV Gazeta a alguém que tem experiência em produção de produtora e não em TV aberta.

Quem será que endossou esta contratação?

Quem disse que Juliana Alganaraz seria boa em comandar a TV aberta se enganou, assim como quem indicou Juliana Alganaraz para a RedeTV!.

Esta mania de pessoas que pensam que sabem o que é TV aberta e fazem uma bobagem atrás da outra não é só na TV Gazeta.

Passa pela RedeTV!, SBT, Record e TV Globo.





Estamos em uma geração que não tem ninguém nas TVs abertas com experiência em TV aberta, e os que lá estão pensam que devem mudar tudo, e este é o primeiro erro.

A TV Gazeta tinha a possibilidade de reeditar um grande sucesso de TV aberta, mas preferiu dar o comando a uma pessoa sem conhecimento de TV aberta. Assim, isto tudo acontece nas TVs abertas.

E o pior é que tem gente que acredita que precisa fazer TV para jovem, quando o jovem não é e nem jamais foi público de TV aberta.

Eles poderiam fazer experiências em escolas de gastronomia e fritar batatas, que daria mais produto do que dirigir TV aberta.