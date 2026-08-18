Reprodução Andressa Urach





Andressa Urach acaba de gravar um vídeo nas redes sociais oferecendo um emprego a Fiuk.

Ela fez muitos elogios ao cantor e ofereceu uma oportunidade de trabalho com produção de conteúdo adulto. Durante a gravação, Andressa foi doce e sedutora e chegou a dizer: “Vem com a mamãe”.

Que coisa linda a bondade de oferecer emprego a Fiuk em um momento em que ele estaria tão frágil, passando por dificuldades financeiras.

Foto: Reprodução Fiuk





Andressa mostrou que está disposta a gravar vídeos adultos com Fiuk. Resta saber se a mãe do cantor vai permitir que isso aconteça.

Sabe como é: mãe é sempre mãe. E, em um momento desses, não acredito que a mãe de Fiuk vá permitir que isso se torne realidade.

Imagina a mãe de Fiuk vendo o filho fazendo cenas íntimas com Andressa Urach em uma plataforma de conteúdo adulto.





Em outro vídeo, Fiuk contou que acabou de vender um carro e, assim, conseguiu uma folga financeira.

Mas Andressa é uma mulher experiente e saberá esperar, sabendo que a dor de barriga não dá só uma vez.