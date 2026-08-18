Reprodução/Instagram/@aldeiadovale.fabryza Mansão onde Virginia e Zé Felipe moraram é colocada à venda.



Se você quer comprar a antiga casa de Virgínia Fonseca em Goiânia, agora é o momento.

Aquela casa original, com sete suítes e dois lagos, além da piscina e de um gramado de mais de 3 mil metros quadrados para você correr, está toda à venda.

E dizer que a Virgínia tem agora uma casa ainda maior. Então, toda a casa dela você pode comprar agora.

Você, mulher, se for rica, pode comprar a casa e até esperar namorar o Zé Felipe, que está sozinho.

Você pode comprar a casa e virar um nome nacional, igual à Virgínia.

Você pode comprar a casa e ser entrevistada pelas TVs, que vão querer saber quem você é.

Você pode comprar a casa e fazer festas todos os dias para as amigas sempre irem visitar a sua casa.

Sim, elas vão visitar a sua casa e não vão visitar você. Quando você tiver uma mansão sua, vão aparecer amigas que você nem sabia que existiam.

Elas vão dizer que são suas amigas e vão levar as amigas delas para nadar na sua piscina e comer a sua comida.

E prepare muita comida para elas não saírem da sua casa e darem entrevistas dizendo que você é rica, mas não dá comida para elas.

Assim é a vida. Ou vocês acreditam que a Virgínia seria entrevistada se não fosse rica? Ou vocês acreditam que a Virgínia seria entrevistada se não fosse casada com o Zé Felipe?

Reprodução/Instagram/@aldeiadovale.fabryza Mansão onde Virginia, Zé Felipe e as filhas moraram é colocada à venda.





Vocês devem querer saber o preço da casa.Então, eu vou repetir uma frase de um grande fazendeiro do passado:

Se você precisa perguntar o preço de uma mansão, então é porque você ainda não está no momento de ter uma.