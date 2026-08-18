Se você quer comprar a antiga casa de Virgínia Fonseca em Goiânia, agora é o momento.
Aquela casa original, com sete suítes e dois lagos, além da piscina e de um gramado de mais de 3 mil metros quadrados para você correr, está toda à venda.
E dizer que a Virgínia tem agora uma casa ainda maior. Então, toda a casa dela você pode comprar agora.
Você, mulher, se for rica, pode comprar a casa e até esperar namorar o Zé Felipe, que está sozinho.
Você pode comprar a casa e virar um nome nacional, igual à Virgínia.
Você pode comprar a casa e ser entrevistada pelas TVs, que vão querer saber quem você é.
Você pode comprar a casa e fazer festas todos os dias para as amigas sempre irem visitar a sua casa.
Sim, elas vão visitar a sua casa e não vão visitar você. Quando você tiver uma mansão sua, vão aparecer amigas que você nem sabia que existiam.
Elas vão dizer que são suas amigas e vão levar as amigas delas para nadar na sua piscina e comer a sua comida.
E prepare muita comida para elas não saírem da sua casa e darem entrevistas dizendo que você é rica, mas não dá comida para elas.
Assim é a vida. Ou vocês acreditam que a Virgínia seria entrevistada se não fosse rica? Ou vocês acreditam que a Virgínia seria entrevistada se não fosse casada com o Zé Felipe?
Vocês devem querer saber o preço da casa.Então, eu vou repetir uma frase de um grande fazendeiro do passado:
Se você precisa perguntar o preço de uma mansão, então é porque você ainda não está no momento de ter uma.