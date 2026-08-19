Divulgação Brad Pitt





A Paramount Pictures acaba de divulgar o novo trailer de "Coração Selvagem", longa estrelado por Brad Pitt, J.K. Simmons e Anna Lambe, que chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de setembro. O material inédito mergulha na sensação de isolamento e traz uma prévia dos desafios vividos pela dupla James Belmont (Brad Pitt) e seu cão, Odin (interpretado pelo cachorro Uber).

Com direção de David Ayer, "Coração Selvagem" conta a história do agente das forças especiais James Belmont (Brad Pitt) e seu cão, Odin, que se veem perdidos em meio à mata selvagem do Alasca após um trágico acidente aéreo. Juntos, eles viverão uma luta brutal pela sobrevivência em meio à natureza, em um thriller de aventura que explora o laço entre o homem e seu melhor amigo enquanto enfrentam o maior desafio de suas vidas.





Damien Chazelle integra o time de produtores executivos ao lado de Scott Lumpkin, Chris Long, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy, Zack Conroy e Cameron Alexander. O roteiro também é escrito por Alexander. Além de atuar, Brad Pitt participa como produtor do longa.

O filme é uma produção da Domain Entertainment, Gulfstream Pictures, Wild Chickens, Temple Hill e Kino World Production, com distribuição da Paramount Pictures. "Coração Selvagem" estreia em setembro, exclusivamente nos cinemas.