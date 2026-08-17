Divulgação Sandy e Laura Pausini

A artista italiana mais ouvida no mundo, Laura Pausini, lançou no começo de agosto, o single “Quando Chove”, em parceria com Sandy, pela Warner Records. A faixa chega acompanhada de um clipe gravado em Milão e passa a integrar as versões digitais do álbum Io Canto 2, em que Laura revisita clássicos da música italiana, ampliando seu alcance por meio de colaborações e novas leituras.

O lançamento é uma nova interpretação em português da canção italiana “Quanno Chiove”, composta e originalmente gravada por Pino Daniele em 1980, que Laura também regravou para a tracklist original do Io Canto 2. A nova versão em português, baseada na releitura de 1994, na voz de Patricia Marx, chega como um presente aos fãs brasileiros, confirmando mais uma vez o quão profunda é a relação de Pausini com o país.

“Eu adoro cantar com a Sandy! Já nos encontramos e cantamos juntas no Brasil. Ela tem uma voz muito doce, um timbre muito lindo mesmo. Quando pensei em gravar ‘Quando Chove’ em português, pensei nela imediatamente! Fiquei muito feliz que ela aceitou o convite e veio até Milão gravar o clipe comigo. Além de ser uma artista incrível, ela é uma bonequinha, meiga, educada. Nos divertimos muito nessa colaboração. Mais uma vez, ela me mostrou que eu nunca estive errada em admirá-la tanto. Também fico muito feliz por, durante sua estadia em Milão, ter tido a oportunidade de conhecer sua família, à qual já me afeiçoei muito”, disse Laura.





E Sandy retribuiu: “Foi uma surpresa muito linda quando chegou este convite da Laura pra mim! Aceitei na hora e amei a experiência de ir até Milão pra gravarmos o clipe juntas. A música que ela escolheu já tinha uma memória muito afetiva pra mim, da época da infância e início da adolescência. E tô muito feliz com o resultado da nossa releitura. Admiro muito a Laura desde sempre e estarmos juntas neste dueto é mais do que especial pra mim! Espero que toque as pessoas como nos tocou.”

Laura recebeu Sandy em Milão para a gravação do videoclipe, que traduz visualmente a atmosfera intimista da canção, destacando a conexão artística entre as duas intérpretes.

O lançamento acontece em meio ao sucesso da turnê IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, a 11ª turnê mundial de Laura Pausini. Iniciada em março, na Espanha, a série já passou pela América Latina e pelos Estados Unidos. No repertório, a artista combina grandes sucessos com faixas de IO CANTO 2 e YO CANTO 2. No Brasil, o show acontece em 27 de fevereiro de 2027, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Ingressos aqui.

Com mais de 75 milhões de álbuns vendidos e 8 bilhões de streams, Laura Pausini é a artista italiana feminina mais ouvida fora de seu país. Vencedora de um Grammy e quatro Latin Grammys, foi eleita Person of the Year 2023 pela Latin Recording Academy e acumula ainda um Globo de Ouro, além de indicações ao Emmy e ao Oscar.