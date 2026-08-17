Reprodução/Internet Globo negou interesse na contratação de Roberto Cabrini



A TV Globo até fez uma nota dizendo que não tinha interesse em Roberto Cabrini, da TV Record.

Uai, a gente sabe que a TV Globo quer, sim, levar Roberto Cabrini, até por não ter nada parecido na TV Globo.

A TV Globo acredita que Roberto Cabrini, fazendo grandes reportagens no Fantástico, vai trazer de volta o Ibope que o Fantástico jogou fora.

Todo mundo sabe que Roberto Cabrini tem público próprio.

E todo mundo sabe que Roberto Cabrini é o principal nome não apenas da TV Record, mas também do Domingo Espetacular.

Sem Roberto Cabrini, o Domingo Espetacular vai deixar de ter a grande reportagem, que, aliás, é responsável pelo maior Ibope não apenas do DE, mas também da TV Record.

E a TV Globo tem a mania de desdenhar das pessoas que deseja.

O comando da TV Globo se arrependeu de ter mandado Galvão Bueno passear e agora quer Galvão Bueno de volta.





Todo o Ibope, ou a maioria do Ibope, da Copa do SBT era de Galvão Bueno, que mostrou que ainda é o maior apresentador de esportes da TV.

A TV Globo, como eu escrevi antes, tem uma crise de competência por não saber o que é uma TV aberta.

Então, a gente tem programas como o do Luciano Huck, que não têm mais o Ibope que um dia o domingo já teve.

E nem o Fantástico tem mais o Ibope que um dia já teve.

Cabrini na TV Globo é importante, sim, para a TV Globo, e a TV Globo sabe disso.

Eu não iria para a TV Globo neste momento. Eu ficaria na TV Record. Mas Cabrini tem a cabeça dele, e ele pensa do jeito dele.

Mas eu estou pensando no que fizeram com a Eliana, que era o grande nome no SBT, tinha seu público e ameaçava a TV Globo.