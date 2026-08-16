Divulgação O ChatGPT é uma inteligência artificial especializada em diálogo

Uma mensagem de desculpa perfeita demais, uma resposta emocionalmente equilibrada ou até um término escrito com precisão quase cirúrgica podem esconder algo além da maturidade de quem enviou: a ajuda de uma inteligência artificial.

“Quando alguém usa inteligência artificial para escrever uma desculpa, suavizar uma briga ou terminar uma relação sem avisar, o casal deixa de ser apenas duas pessoas”, afirma João Paulo Batistella, engenheiro que estuda os caminhos da inteligência artificial, a IA.

Depois de ocupar o trabalho, os estudos e a criação de conteúdo, a IA começa a entrar em um território muito mais íntimo: as conversas afetivas. Um artigo acadêmico publicado em junho de 2026 no arXiv chamou esse fenômeno de “covert triad”, ou “tríade oculta”, para descrever quando uma relação que parece acontecer entre duas pessoas passa a ter uma terceira presença invisível.

Na prática, a “tríade oculta” aparece quando alguém usa ferramentas como o ChatGPT para escrever pedidos de desculpas, interpretar mensagens ambíguas, suavizar críticas, responder a brigas ou até redigir um texto de término sem contar ao outro. Para João Paulo Batistella, referência em tecnologia e transformação digital, o ponto mais delicado não está no uso da ferramenta, mas na falta de transparência. “A pessoa do outro lado acredita que está recebendo uma mensagem espontânea, mas pode estar conversando com uma versão editada, polida e calculada por um sistema. Isso muda a noção de autenticidade dentro de uma relação”, afirma.

O estudo “ChatGPT, help me draft a breakup text”: The Covert Triad and Articulation Labor in AI-Assisted Romantic Communication analisa essa nova mediação afetiva, em que a IA não aparece como personagem visível, mas interfere no tom, na escolha das palavras e na forma como os sentimentos são apresentados. A questão deixa de ser apenas se a mensagem ficou melhor escrita e passa a ser se ela ainda representa, de forma verdadeira, aquilo que a pessoa sente, pensa e está disposta a sustentar fora da tela.

A discussão também inaugura uma nova insegurança nos relacionamentos digitais. Antes, a dúvida era se alguém havia mostrado a conversa para um amigo antes de responder. Agora, a pergunta pode ser outra: aquela mensagem veio mesmo da pessoa ou foi construída por uma ferramenta capaz de parecer mais madura, empática e emocionalmente organizada do que ela própria? Em relações já atravessadas por filtros, prints, conselhos externos e performances nas redes sociais, a IA adiciona uma camada ainda mais difícil de identificar.

Isso não significa que toda ajuda da tecnologia seja negativa. Em alguns casos, a IA pode ajudar alguém a organizar pensamentos, evitar impulsividade ou encontrar uma forma menos agressiva de iniciar uma conversa difícil. O problema começa quando a ferramenta deixa de ser apoio e passa a substituir a presença emocional de quem deveria se comunicar. Uma desculpa pode ficar mais bonita, mas perde força se quem a envia não participou de verdade da reflexão por trás dela.

Para João Paulo Batistella, esse novo cenário deve abrir uma discussão sobre etiqueta digital, transparência e autoria emocional nas relações. “Talvez a pergunta mais importante não seja apenas se a mensagem foi escrita por IA, mas se a pessoa realmente sente, sustenta e pratica aquilo que está dizendo. No fim, a inteligência artificial pode até escrever melhor, mas não pode viver a relação no lugar de ninguém”, conclui.