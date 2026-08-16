Divulgação Gato Nelson

Isso aconteceu nos Estados Unidos.

Existia uma clínica de repouso para idosos. Um dia, apareceu por lá um gato malhado, preto e branco. O pessoal passou a chamar o gato de Nelson.

O gato, às vezes, sumia e, às vezes, aparecia. Um dia, o gato Nelson entrou no quarto de um idoso. No dia seguinte, o idoso morreu.

Até aí, foi uma coincidência. Mas, dias depois, o gato Nelson entrou no quarto de outro idoso. No dia seguinte, o idoso morreu.





O gato nem tocava nos idosos. Ele ficava sentado na janela do quarto.

Até que, um dia, viram o gato entrar em um quarto e logo foram ver o que acontecia.

Nesse dia, o gato subiu na cama e deitou ao lado do idoso. Naquele mesmo dia, o idoso morreu.

Então, consideraram que aquilo não era mais uma coincidência, e todos passaram a observar para onde o gato ia.

Se o gato ficasse na janela, o idoso morreria no dia seguinte. Se o gato deitasse ao lado do idoso, a morte aconteceria naquele mesmo dia.

Aquilo aconteceu inúmeras vezes. A história chegou a virar um livro sobre o gato.

Depois de algum tempo, o gato sumiu dali da mesma maneira que apareceu.

Isso aconteceu de verdade, e todos ali foram testemunhas daqueles fatos.