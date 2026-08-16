Instagram Erika Eleniak



Erika Eleniak, atriz de séries americanas, decidiu entrar para o OnlyFans.

Ela já fez seriados americanos, mas não ganhou o suficiente para garantir sua aposentadoria e também não está tendo trabalhos que permitam que ela pague as contas.

Então, decidiu entrar para o OnlyFans, plataforma adulta que tem muitos interessados em participar e dispostos a pagar.

Essa situação remonta a muito tempo, e muitas são as atrizes que, sem dinheiro, utilizam esses sites adultos para mostrar seus atributos e pagar as contas.

Instagram Erika





A tendência é que muitas outras atrizes decidam participar do OnlyFans.

A situação econômica do país e a situação do entretenimento eletrônico fazem com que o mercado não esteja contratando como contratava.

Além disso, os cursos para atrizes colocam no mercado todos os anos milhares de jovens que acreditam que podem pagar as contas com a arte de atuar.

Mas o mercado da TV está muito devagar, e os anunciantes estão pagando menos do que pagavam.

Isso faz com que atrizes que acreditavam que viveriam da TV ou até do teatro entendam que o mercado não vai pagar o que elas pensavam.

A situação causa uma dúvida nas futuras atrizes e nas atrizes antigas, que entendem que não têm espaço para trabalhar na arte da TV.

Os streamings só estão contratando atrizes antigas que ainda têm lembranças de sucessos e, dessa maneira, podem atrair público para as plataformas.

Mas isso tem um limite. Os streamings não estão tendo o lucro que imaginavam ter. Então, estão reduzindo as produções.

Teatro de verdade só consegue ter lucro quem tem patrocínio. E o patrocínio é de empresas indicadas pelo governo.

Ou seja, se o ator não tiver trânsito no governo, não vai ter quem indique os patrocinadores.

Essa é a situação dos teatros no nosso país.