Instagram Mari Marquini





Mari Marquini não tem arrependimentos! A modelo brasileira, que foi vetada do desfile da Victoria’s Secret por produzir conteúdo adulto para a Privacy, relembrou o episódio em um novo desabafo e revelou que não se arrepende de ter continuado a investir em sua carreira online.

Atualmente, Mari foi eleita no concurso Miss Copa do Mundo para representar o Canadá, oportunidade que ela acredita ter surgido após a repercussão de seu veto no desfile da marca de lingerie norte-americana.

“A Victoria’s Secret me dispensou e a Copa do Mundo me convocou. Se naquela época me disseram que eu não combinava com um desfile, agora vou representar um país inteiro em um concurso internacional”, disse ela.





“Hoje eu agradeço aquele ‘não’. Se não fosse toda aquela polêmica, talvez eu não estivesse vivendo esse momento. Às vezes, o que parece o fim da linha acaba sendo o começo de outra história, de um novo ciclo ainda melhor. Nenhuma marca me pagaria o que eu ganho hoje com meus nudes”, adicionou.

Após a experiência, Mari afirma que não pretende mais mudar para atender às demandas da indústria.

“Nunca mais sonhei em ser um anjo da Victoria’s Secret. Prefiro ser a vilã da internet. Descobri que tentar agradar todo mundo é impossível. Na época, pensei em parar com as plataformas adultas e fiquei abalada. Mas hoje estou tranquila. Prefiro ser lembrada por ser autêntica do que esquecida por tentar caber em um padrão”, concluiu.