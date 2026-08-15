Jane Regina
Facebook
Jane Regina

Jane Regina é uma estilista de moda brasileira que, por muito tempo, viveu na Espanha.

Foi lá que descobriu sua facilidade para criar bolsas de crochê, uma tendência recente que ganhou espaço na Europa.

Jane Regina contou a esta coluna o que pensa sobre moda e o que está fazendo atualmente.

1 – Por que você voltou ao Brasil?

Eu voltei ao Brasil porque me separei em meu último casamento e estava com muitas saudades do nosso país.

Mesmo com muitos problemas que o país tenha, a gente sempre sente saudades.


2 – O que fez você começar a criar bolsas de crochê?

Eu recebia muitas perguntas de amigas e de amigas das amigas sobre as bolsas de crochê, que estão sendo muito procuradas na Europa, mas só se encontravam bolsas de grife com preços de grife. E as minhas amigas não podiam pagar o que custavam.

Então, eu me lembrei de Pierre Cardin. Logo depois que acabou a guerra, em 1945, Pierre Cardin começou a fazer vestidos de preço baixo para suas amigas.

Foi assim que Pierre Cardin começou e teve tanto sucesso com seus vestidos mais baratos que, depois, passou a ser procurado por pessoas que poderiam pagar mais.

Então, comecei a fazer bolsas de crochê para minhas amigas. Uma foi mostrando para a outra e, assim, fiz muitas bolsas de crochê.

3 – Antes das bolsas, o que você fazia?

Eu pintei muitos quadros em acrílico e bico de pena, que gostava de fazer e criar. Foram muitos anos criando os quadros.

Às vezes, eu também criava vestidos de festa para as pessoas.

Aprendi a costurar com minha mãe, que foi uma grande costureira e me ensinou a aproveitar tudo o que a costura permite.

Agora que gostei de criar as bolsas de crochê, quero desenvolver as técnicas e criar mais modelos, com cores variadas e arrojadas.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/james-akel/2026-08-15/uma-estilista-brasileira-cria-bolsas-em-croche.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes