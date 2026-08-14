Divulgação Rolando Boldrin



Guardado por décadas pela viúva, Patricia Boldrin, um texto inédito escrito à mão por Plínio Marcos para o amigo Rolando Boldrin finalmente ganha os palcos.

O espetáculo Longe de Casa estreia em 22 de outubro, data em que Boldrin completaria 90 anos, com Rodrigo Mangal em cena e direção de Tairone Vale (o mesmo de Doce Árido).

Foi Plínio quem empurrou o amigo para o caminho que o consagraria como Senhor Brasil: “O teu ouro está nessa boca de caipira”, dizia.

Plínio Marcos começou no Teatro de Arena, escrevendo peças que explodiam a bilheteria e eram aplaudidas de pé.





Dois Perdidos em Uma Noite Suja e Navalha na Carne contavam a subsociedade dos becos da cidade, onde prostitutas, cafetões e bandidos se misturavam.

Os textos desnudavam a verdade das madrugadas da cidade. O público gostava dos textos e sempre ia ao teatro. Foi o grande tempo de ouro dos teatros.

Antes da estreia, um tira-gosto: entre 27 e 30 de agosto, o Centro Cultural São Paulo recebe a leitura dramatizada gratuita da peça.