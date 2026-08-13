Reprodução/Mundo da Sonza Luísa Sonza e Ryan Castro

Luísa Sonza é uma das convidadas da nova versão de “Que Loucura”, sucesso de DJ Exe e Cacau Chuu que conquistou o TikTok nas últimas semanas. A releitura também conta com a participação do colombiano Ryan Castro, ampliando o alcance da faixa, que se tornou um dos principais virais da plataforma.

Desde o lançamento, “Que Loucura” acumula cerca de 3 milhões de criações no TikTok, 30 milhões de streams e alcançou o Top 130 no Spotify, consolidando-se como um dos grandes fenômenos recentes da plataforma.





Na nova versão, Luísa incorpora sua identidade à faixa ao lado de DJ Exe, Cacau Chuu e Ryan Castro, unindo diferentes estilos e públicos em uma colaboração inédita. O lançamento acompanha um movimento cada vez mais frequente da indústria musical: sucessos que nascem nas redes sociais ganham novas versões com artistas convidados, ampliando seu alcance e conquistando novos públicos.

A participação marca mais um lançamento da cantora após um período de forte projeção internacional. Neste ano, Luísa apresentou o álbum “Brutal Paraíso” pela primeira vez no Coachella 2026 e subiu ao palco do Tomorrowland Bélgica ao lado do duo holandês Kris Kross Amsterdam.