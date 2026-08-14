Nanda Costa e Emilie Rey
Reprodução/Instagram
Nanda Costa e Emilie Rey


As fotos das redes sociais mostram uma Nanda Costa muito apaixonada. A sua paixão tem nome: Emilie Ray, de 28 anos.

Nanda não esconde seu afeto e o quanto está feliz com essa nova paixão. Nada melhor do que uma paixão para fazer as pessoas felizes.

No pensamento de Emilie Ray, a vida tem seus milagres. O mundo fica diferente quando a gente está vivendo essa paixão.

Mas isso acontece o tempo todo com todas as pessoas que, de alguma maneira, conseguem, em determinado momento, sentir a paixão.


Alguns psicólogos entendem que a paixão é um momento em que a gente se apaixona pela gente mesmo, mas é preciso que uma outra pessoa seja o nosso espelho.

Uai, se a gente precisa que outra pessoa seja o nosso espelho, então a outra pessoa tem um papel importante na nossa paixão.

O ideal seria que a gente se apaixonasse pela gente sem precisar da outra pessoa.

Mas isso não acontece, e a gente sempre precisa de uma outra pessoa para se apaixonar.

Nesse cenário, o mundo se torna diferente, e a gente não dá tanta importância para coisas menores.

A paixão tem o dom de nos tornar mais felizes e de nos fazer aceitar coisas que, em outros tempos, não aceitaríamos.

A paixão tem o dom dos milagres e de fazer existir uma felicidade que a gente nem acreditava mais que pudesse existir.

Feliz da Nanda e da Emilie Ray, que estão tendo a felicidade de sentir essa paixão.

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