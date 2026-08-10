Instagram Bella Mantovani



A influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, afirma que viveu, por um período, uma relação de monogamia unilateral e recebeu críticas por manter um acordo fora do modelo tradicional. Na dinâmica, apenas ela tinha liberdade para se envolver com outras pessoas, enquanto o parceiro permanecia monogâmico.

Bella explica que a monogamia unilateral acontece quando apenas uma das pessoas do casal se relaciona com terceiros, com conhecimento e consentimento da outra. “No meu caso, eu podia ficar com outras pessoas e ele não. Isso não era escondido, nem uma traição. Era uma regra que nós dois conhecíamos e aceitávamos dentro da relação”, afirma.





Ao tentar explicar a dinâmica para pessoas próximas, porém, Bella conta que quase sempre encontrava dificuldade para separar o acordo da ideia de infidelidade. “As pessoas entendiam que, se eu saía com alguém, automaticamente estava traindo. Era difícil mostrar que ele sabia, concordava e que aquilo fazia parte da nossa relação. Para muita gente acostumada à monogamia tradicional, qualquer regra diferente ainda parece errada”, relata.

Atualmente casada com o também criador de conteúdo Vagner Fera, a influenciadora afirma que relacionamentos fora do padrão continuam despertando julgamentos. “Quando uma relação não segue exatamente o que as pessoas consideram normal, sempre aparece algum preconceito. Mas quem precisa entender, desejar e concordar com as regras é o casal. O que funciona para duas pessoas pode parecer estranho para outras, e isso não significa que seja errado”, conclui.