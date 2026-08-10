Reprodução/Internet Ministério Público abriu investigação contra Ratinho



Vamos primeiro entender o que é a TV aberta.

A TV aberta é o único entretenimento popular que não custa nada. Então, é o maior entretenimento popular do país.

A TV aberta é vista, com certeza, por 85% da população que não assina nenhum canal de TV a cabo.

E a maioria que gosta de TV aberta é do sexo feminino, com mais de 50 anos de idade, de formação educacional e cultural mediana.

Isto posto, vamos lá contar.

O Ratinho explodiu no Ibope estes dias, dando até 6 pontos de Ibope, depois de duas polêmicas que aconteceram: uma com uma deputada do Congresso, a quem ele fez uma crítica, e depois a polêmica causada por uma brincadeira que ele fez com um cantor.

Vamos deixar bem objetivo aqui que não existe em nenhuma TV, eu digo nenhuma TV, em nenhuma produção de nenhuma TV, nenhum preconceito por quem se mostra gay.

E isto já vem de dezenas de anos.

Nos anos 60, a gente já sabia quem era gay e jamais, em tempo algum, houve preconceito contra gays ou lésbicas, que eram muitos, mas o cenário era de discrição.

Sabíamos nós, que estávamos dentro das TVs.

O público não sabia de nada porque as coisas eram discretas.





Galãs com quem as donas de casa sonhavam, e a gente sabia, dentro das TVs, que eram gays.

Nos dias de hoje, pela liberação dos tempos, isto se mostra mais presente através das redes sociais, que não existiam no passado.

E existe muita brincadeira ainda, como muitas vezes o Silvio Santos fazia.

Mas o próprio Silvio sempre respeitou as diversidades e, em sua TV, ele sabia que, no mínimo, metade da população das TVs pertence a uma diversidade, quer seja sexual ou ideológica.

E eu lembro muito bem que o Silvio era elogiado por artistas transformistas que iam ao seu programa fazer dublagem. Nos dias de hoje, são consideradas mulheres trans.

Isto tudo sempre foi o universo das TVs. Eu convivi com isto tudo desde os meus 6 anos de idade. Então, ninguém tem autoridade para me contraditar.

Eis que, primeiro, o Ratinho fez uma crítica feroz, e é direito dele, contra uma deputada.

A crítica contra um político, de que tipo ele for, é uma coisa que pertence à democracia e, até a mudança da Constituição, este país está sob o regime democrático e elege os seus congressistas.

A deputada em questão tem todo o direito de pedir direito de resposta, que também faz parte da democracia.

E agora, recentemente, o Ratinho fez uma brincadeira no ar com um amigo dele que sempre vai ao seu programa. O amigo não se importou com aquela brincadeira do Ratinho.

Mas aquela brincadeira gerou uma contestação de grupos que se importaram com isto e tomaram uma atitude contra o Ratinho, sem a anuência do cantor que foi provocado por Ratinho.

Eu digo que a maioria das donas de casa acima de 50 anos são conservadoras.

E toda esta polêmica em cima de Ratinho originou uma curiosidade maior dessas donas de casa, que acabaram de dar um Ibope ao Ratinho que fazia tempo que ele não tinha.

Isto gerou um Ibope de 6, que, para um SBT, é uma coisa imensa.

Eu não conheço o Ratinho pessoalmente e não sou ninguém para dar ideia sobre o programa dele.

Mas eu aproveitaria o momento para reeditar o famoso quadro que um dia o Silvio Santos apresentou, que era o de dublagem de artistas transformistas.

Mas isto é um problema do Ratinho e da turma dele. Mas, sim, foi a puxada de Ratinho para o lado conservador e brincalhão que trouxe, de repente, este Ibope para o seu programa.