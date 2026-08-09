Reprodução | Instagram Ivete Sangalo

Depois de estrelar a campanha de Páscoa, Ivete Sangalo volta a se unir a uma marca de chocolate em uma nova fase de sua comunicação. A cantora passa a integrar uma nova etapa da narrativa de Lacta, que amplia sua conversa sobre presença, afeto e a importância de valorizar os pequenos instantes do dia a dia.

Conhecida por reunir pessoas, celebrar encontros e transformar momentos simples em memórias especiais, Ivete traduz de forma genuína valores que também fazem parte da trajetória de Lacta há mais de 110 anos. Sua forma de valorizar os encontros, as relações e os instantes que realmente importam faz dela uma parceira natural para esse novo capítulo da comunicação da marca.





“Mais do que uma grande artista, Ivete tem a capacidade de transformar momentos simples em encontros memoráveis. Acreditamos que as pessoas que escolhemos para contar nossas histórias precisam compartilhar dos valores que queremos incentivar no dia a dia das pessoas. Ivete traduz isso de forma muito genuína. A forma de se conectar com as pessoas conversa diretamente com o propósito que queremos reforçar como marca", afirma Ana Assis, diretora de Marketing de Lacta e Sazonais da Mondelēz Brasil.

Ana Assis ressalta ainda que esse é um novo momento da comunicação de Lacta. "É um convite para valorizarmos aquilo que realmente importa: estar presente para viver e compartilhar os pequenos momentos do dia a dia. Esse olhar para a presença está em tudo o que fazemos, dos nossos tradicionais pedacinhos de chocolate, que convidam as pessoas a desacelerarem, às histórias que escolhemos contar como marca”, finaliza.