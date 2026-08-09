Instagram Miss Bumbum





A ex-Miss Bumbum Rosana Ferreira, de 39 anos, revelou que teve um primeiro encontro com um homem que conheceu em um aplicativo de relacionamento e só depois soube que ele era trans. Segundo a influenciadora, a identidade dele não mudou a impressão positiva que teve durante o date, mas a deixou surpresa por o assunto não ter surgido antes de os dois se conhecerem pessoalmente.

Rosana conta que os dois conversaram por alguns dias pelo aplicativo antes de marcarem o encontro. O date, segundo ela, aconteceu de forma tranquila, com boa conversa e interesse dos dois em continuar se conhecendo. “Eu gostei muito dele, achei educado, interessante e senti que existia uma conexão. Saí do encontro com uma impressão muito boa e sem imaginar que ainda havia uma conversa importante para acontecer”, relata.





A revelação veio depois, por mensagem. Rosana afirma que o homem contou que era trans e explicou que preferiu esperar para falar sobre o assunto. “Fiquei surpresa porque conversamos sobre muitas coisas durante o encontro e isso não apareceu em nenhum momento. Não foi o fato de ele ser trans que me incomodou. O que me fez pensar foi ter descoberto somente depois do date”, conta.

Rosana diz que, se estivesse na mesma situação, preferiria conversar antes de marcar o encontro. “Se eu fosse um homem trans ou uma mulher trans, acho que falaria antes, porque evitaria surpresa e deixaria a outra pessoa livre para decidir como quer seguir. Essa é apenas a minha opinião, baseada no que vivi. Sei que cada pessoa tem seus motivos e seus receios, mas, para mim, seria mais honesto ter essa conversa desde o início”, conclui.