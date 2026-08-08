Tony Bennett e Lady Gaga
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Tony Bennett e Lady Gaga

Tony Bennett, que morreu em 2023, foi um dos maiores cantores do mundo e dividiu o palco com Lady Gaga, mesmo tendo 95 anos e vivendo com Alzheimer.

Nem Lady Gaga conseguiu segurar as lágrimas, e a plateia também se emocionou quando a cantora pediu que Tony Bennett cantasse Fly Me to the Moon.

Por um instante, Bennett parou no palco, e a impressão era de que não se lembrava da música.

Então, Lady Gaga, com todo o seu carisma, disse com carinho a Tony Bennett: "Tony, ninguém canta Fly Me to the Moon melhor do que você."

Naquele momento, Bennett se lembrou da canção e começou a cantar, acompanhado por uma guitarra em volume baixo.

A plateia ficou arrepiada. Lady Gaga também começou a chorar no palco. Aquela cena foi inesquecível.


Um dos maiores cantores do mundo, Tony Bennett, vivendo com Alzheimer, interpretando Fly Me to the Moon, Lady Gaga emocionada e o público diante de um espetáculo inesquecível.

Esses são momentos raros que entram para a história dos shows.

Esse foi o último show de Tony Bennett.

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