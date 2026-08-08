As TVs abertas de hoje estão todas nas mãos de herdeiros que não têm a menor noção do que têm nas mãos.
Vamos começar pelo SBT, que está nas mãos da herdeira Daniela Beyruti, filha de Iris Abravanel.
Imaginem que o SBT, com toda a sua tradição e história, está disputando lugar contra a TV Band, que está em quarto lugar no Ibope.
É inaceitável que não tenha ninguém dentro do SBT que saiba disputar ao menos a vice-liderança.
Nada dentro do SBT tem a eficiência que um dia já teve.
E não esperem mudanças, porque a presidente Daniela teima em errar igual desde o começo da sua presidência.
E quem é a TV Band? É uma emissora que está nas mãos de Johnny Saad, filho de João Saad.
Johnny, desde que se tornou presidente, há 26 anos, mantém a TV Band em quarto lugar.
A Rádio Bandeirantes, que foi inicialmente de Paulo Machado de Carvalho, foi vendida para o governador Adhemar de Barros, que passou a Rádio Bandeirantes para sua filha e seu genro. E Johnny Saad é neto de Adhemar de Barros.
O mais estranho é que existe uma escultura de bronze da cabeça de Adhemar de Barros escondida dentro da TV Band, que seu neto se recusa a expor em lugar público.
A rejeição às suas raízes mostra uma personalidade estranha do neto.
Vamos para a TV Record, cujo dono passou o comando para sua filha, Christiane Cardoso, que passou o comando ao seu marido.
Filha e genro fazem a pior administração da história da TV Record.
Então vamos até a RedeTV!, onde Amilcare Dallevo passou o comando para sua filha, Andrea, e seu filho, Neto.
O Ibope da RedeTV! não alcança 1 de média em tempo algum, e o único programa que dá mais de 1 é comandado por Jorge Lordello.
Agora, então, vamos até a TV Globo, que tem o pior Ibope de sua história e está sob o comando dos herdeiros , filhos de Roberto Marinho, tendo um neto na presidência da TV e de tudo. Ali, a incompetência campeia como peixes no mar.
Com toda esta casta de herdeiros que só fazem as TVs abertas perder Ibope, mesmo assim, a TV aberta é o maior meio de comunicação do país.
A força da TV aberta existe porque ela fala com 85% da população e com donas de casa acima de 50 anos de idade.
Mas os jovens herdeiros acabam se revoltando contra este público e inventando conteúdo que afasta esse público da TV.
Eu estou esperando que alguém me desminta.