Divulgação TV Aberta





As TVs abertas de hoje estão todas nas mãos de herdeiros que não têm a menor noção do que têm nas mãos.

Vamos começar pelo SBT, que está nas mãos da herdeira Daniela Beyruti, filha de Iris Abravanel.

Imaginem que o SBT, com toda a sua tradição e história, está disputando lugar contra a TV Band, que está em quarto lugar no Ibope.

É inaceitável que não tenha ninguém dentro do SBT que saiba disputar ao menos a vice-liderança.

Nada dentro do SBT tem a eficiência que um dia já teve.





E não esperem mudanças, porque a presidente Daniela teima em errar igual desde o começo da sua presidência.

E quem é a TV Band? É uma emissora que está nas mãos de Johnny Saad, filho de João Saad.

Johnny, desde que se tornou presidente, há 26 anos, mantém a TV Band em quarto lugar.

A Rádio Bandeirantes, que foi inicialmente de Paulo Machado de Carvalho, foi vendida para o governador Adhemar de Barros, que passou a Rádio Bandeirantes para sua filha e seu genro. E Johnny Saad é neto de Adhemar de Barros.

Divulgação Record

O mais estranho é que existe uma escultura de bronze da cabeça de Adhemar de Barros escondida dentro da TV Band, que seu neto se recusa a expor em lugar público.

A rejeição às suas raízes mostra uma personalidade estranha do neto.

Vamos para a TV Record, cujo dono passou o comando para sua filha, Christiane Cardoso, que passou o comando ao seu marido.

Filha e genro fazem a pior administração da história da TV Record.

Então vamos até a RedeTV!, onde Amilcare Dallevo passou o comando para sua filha, Andrea, e seu filho, Neto.

O Ibope da RedeTV! não alcança 1 de média em tempo algum, e o único programa que dá mais de 1 é comandado por Jorge Lordello.

Divulgação Rede TV !





Agora, então, vamos até a TV Globo, que tem o pior Ibope de sua história e está sob o comando dos herdeiros , filhos de Roberto Marinho, tendo um neto na presidência da TV e de tudo. Ali, a incompetência campeia como peixes no mar.

Com toda esta casta de herdeiros que só fazem as TVs abertas perder Ibope, mesmo assim, a TV aberta é o maior meio de comunicação do país.

A força da TV aberta existe porque ela fala com 85% da população e com donas de casa acima de 50 anos de idade.

Mas os jovens herdeiros acabam se revoltando contra este público e inventando conteúdo que afasta esse público da TV.

Eu estou esperando que alguém me desminta.