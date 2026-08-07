Divulgação/Banco Master Daniel Vorcaro

Um bilionário loiro, de olhos castanhos, foi o comprador do iate de Daniel Vorcaro. Ele pagou 350 milhões de euros.

O iate é muito grande, e a fortuna dele também. Ele tem nome e sobrenome: Nikolay Storonsky.

Para evitar problemas, ele pretende deixar o iate no Mediterrâneo. Se encostar nas costas brasileiras, pode ter o iate apreendido.

Mas o iate tem nacionalidade estrangeira, e ele não vai ser burro de vir para o nosso país.

Divulgação Nikolay Storonsky





Nik fez uma fortuna incrível criando uma fintech, que é aquilo que a gente não sabe bem o que é, mas tem muita grana.

O iate tem seis andares, incluindo a parte das suítes, que são seis. São 50 funcionários para cuidar de tudo. Tem até garagem para barcos menores.

Parado, ele custa 300 mil euros por mês. Se for passear, então, a conta fica longa. Mas Nik não está preocupado com isso. O dinheiro dele é imenso.

Daniel Vorcaro ficou triste quando vendeu o iate. Mas quem sabe ele compre outro no futuro.

Não vamos esquecer que todos os que foram acusados na Lava Jato estão livres e com o dinheiro.

Daniel Vorcaro pode, sim, ter suas acusações canceladas e ter o dinheiro outra vez. Isso não é ideia minha.

É apenas um fato de outras paragens.