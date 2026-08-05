Instagram/@sophia_encantadora7 Menina encanta ao surgir cantando para seus pets





Parece inacreditável, mas é verdade.

O vídeo, que está circulando nas redes sociais, é recente e mostra Sophia, a encantadora de animais, em um novo momento.

Na gravação, a menina canta uma canção de ninar para vários animais, entre eles galinha, pato, gatos e cachorros.

Mas o que mais impressiona é que um dos cães é um pit bull com uma chupeta na boca.

E, se quiserem ficar ainda mais espantados, o pit bull está abraçando um gato.

tik tok Sophia, a encantadora de animais





Exatamente isso: um pit bull abraçando um gato e cochilando o sono dos justos com uma chupeta na boca.

A cena é algo divino e faz qualquer um acreditar no poder desse momento.

Uma menina pequenina, deitada no meio de tantos animais, e todos eles em profundo descanso.

O que faz uma menina ter esse poder é algo que a gente só pode creditar ao divino.

E não fiquem muito tempo diante do vídeo, porque você pode sentir o mesmo sono dos animais e acabar descansando na poltrona.

A lição que essa pequena menina dá ao mundo é o amor pelos animais e o amor entre todos os seres vivos.