Menina encanta ao surgir cantando para seus pets
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Menina encanta ao surgir cantando para seus pets


Parece inacreditável, mas é verdade.

O vídeo, que está circulando nas redes sociais, é recente e mostra Sophia, a encantadora de animais, em um novo momento.

Na gravação, a menina canta uma canção de ninar para vários animais, entre eles galinha, pato, gatos e cachorros.

Mas o que mais impressiona é que um dos cães é um pit bull com uma chupeta na boca.

E, se quiserem ficar ainda mais espantados, o pit bull está abraçando um gato.

Sophia, a encantadora de animais
tik tok
Sophia, a encantadora de animais


Exatamente isso: um pit bull abraçando um gato e cochilando o sono dos justos com uma chupeta na boca.

A cena é algo divino e faz qualquer um acreditar no poder desse momento.

Uma menina pequenina, deitada no meio de tantos animais, e todos eles em profundo descanso.

O que faz uma menina ter esse poder é algo que a gente só pode creditar ao divino.

E não fiquem muito tempo diante do vídeo, porque você pode sentir o mesmo sono dos animais e acabar descansando na poltrona.

A lição que essa pequena menina dá ao mundo é o amor pelos animais e o amor entre todos os seres vivos.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/james-akel/2026-08-05/sophia-faz-um-pit-bull-dormir-com-uma-chupeta-na-boca.html
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