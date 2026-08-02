Instagram Fatal fans





Com cerca de 99 mil criadores em plataformas de assinatura e mais de R$ 1 bilhão movimentado pelo segmento em 2025, o mercado brasileiro de conteúdo adulto alcançou uma escala que já permite encontros profissionais de dimensão internacional. Em agosto, São Paulo receberá um summit apresentado pela organização como o primeiro do mundo dedicado exclusivamente a esses profissionais, com centenas de participantes esperados.

A plataforma brasileira Fatal Fans, responsável pelo encontro, é patrocinadora do Corinthians em um contrato de R$ 22 milhões e mantém acordos com outros clubes do futebol nacional. Marcado para o dia 17 de agosto, no PHD Rooftop, em São Paulo, o evento terá palestras, painéis e encontros sobre negócios, marketing, posicionamento, segurança e crescimento profissional.

A Fatal Fans reúne cerca de 25 mil criadores e 300 mil fãs. Para Kellerson Kurtz, diretor de negócios da empresa, o summit pretende enfrentar um dos principais desafios de quem atua no segmento: o trabalho realizado, na maioria das vezes, de forma individual. "Muitos criadores ainda precisam descobrir sozinhos como definir preços, proteger a própria imagem, divulgar o trabalho e transformar audiência em renda. O encontro foi pensado para permitir essa troca e aproximar profissionais que enfrentam as mesmas questões, mas quase nunca estão reunidos no mesmo espaço", afirma.





Durante o summit, centenas de participantes poderão se unir em uma mesma collab, nome dado às produções realizadas em conjunto por dois ou mais criadores. A ação será documentada e submetida ao Guinness World Records como possível recorde pelo maior número de profissionais reunidos em uma única colaboração. Caso a marca seja reconhecida, poderá colocar o evento inédito da plataforma no livro mundial dos recordes.

Para Kellerson, o encontro também pretende mostrar que não existe um único perfil de profissional nesse mercado. A programação reunirá mulheres que deixaram cargos no mercado financeiro para viver do conteúdo por assinatura, criadoras com mais de 60 anos, influenciadoras já conhecidas e pessoas que ainda estão no início da carreira. "A indústria reúne idades, histórias e experiências profissionais muito diferentes. Queremos mostrar quem são essas pessoas, como construíram suas fontes de renda e por que escolheram esse caminho. A diversidade não será um tema isolado do summit; ela estará representada por quem subir ao palco e circular pelo evento", concluiu.