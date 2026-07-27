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Aos 39 anos, primeira Miss Bumbum exibe perda de 6 kg sem canetas emagrecedoras: "As pessoas criticam resultados naturais"

"As redes acostumaram o público a transformações drásticas, como se todo emagrecimento precisasse mudar o corpo da noite para o dia", afirma Rosana Ferreira.

Rosana Ferreira, de 39 anos, primeira vencedora da história do Miss Bumbum Brasil e atualmente morando em Madri, na Espanha, exibiu nas redes sociais o resultado de um processo no qual eliminou quase 6 kg em aproximadamente dois meses, sem recorrer a canetas emagrecedoras. Segundo a influenciadora, a mudança foi conquistada com alimentação equilibrada, treino, disciplina e constância.





Durante as férias no Algarve, em Portugal, Rosana publicou fotos ao lado do filho e da sogra e falou sobre a importância de manter parte da rotina para não perder o foco. Ela afirma que, aos 39 anos, percebe mais dificuldade para emagrecer por causa das mudanças hormonais do corpo feminino. "Hoje, o meu corpo responde de uma forma diferente. Preciso ter mais disciplina, cuidar da alimentação e continuar treinando mesmo durante as viagens, porque recuperar o ritmo depois ficou muito mais difícil", afirma.

Ao publicar o antes e depois, Rosana recebeu comentários de pessoas dizendo que não conseguiam perceber diferença entre as imagens. Para ela, a reação mostra que o público se acostumou a transformações drásticas e deixou de reconhecer processos graduais. "Foram quase 6 kg, mas algumas pessoas disseram que não viam mudança. A internet criou a expectativa de que todo emagrecimento precisa parecer radical, principalmente depois da popularização das canetas emagrecedoras", declara.

Rosana ressalta que não condena medicamentos usados com indicação médica, mas critica a ideia de que apenas mudanças rápidas tenham valor. "O mundo fora do Instagram é feito de processos lentos. Nem todo corpo vai mudar completamente em poucas semanas. Eu estou mais leve, mais definida e mais disposta, e isso também é resultado. As pessoas precisam voltar a respeitar transformações naturais", conclui.