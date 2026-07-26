Instagram Bilionário se casa





O bilionário brasileiro Alexandre Birman se casou nesta semana.

É o seu terceiro casamento.

A cerimônia foi realizada em Arezzo, na região da Toscana, na Itália.

Moradores da região participaram de toda a preparação do evento, desde a montagem do cenário até o jantar servido aos 120 convidados.

Aliás, vamos combinar que o jantar foi digno de um filme.

Uma mesa imensa, lindamente decorada, recebeu os convidados para uma refeição ao ar livre, ao lado de um terraço incrustado na montanha.

Instagram Casamento

Vale lembrar que muitos dos sapatos vendidos pela Arezzo são produzidos naquela região.

Uma pena que, ao fazer uma busca no Google, apareçam apenas os dois casamentos anteriores de Alexandre Birman.

O casamento desta semana ainda não surgiu nos resultados de busca, nem mesmo o nome da noiva.

Mas o que importa é que, depois de tantos problemas enfrentados por Alexandre com seu sócio, ele teve um momento de descanso e se casou em uma cerimônia digna da Toscana e de Arezzo.





No meio de tantas questões, o mais importante é que ele seja feliz e possa trabalhar, recompor a sociedade ou até seguir sozinho.

O detalhe mais curioso ficou por conta da sobremesa: não houve bolo de casamento.

Na hora tradicional de cortar o bolo, os noivos cortaram um tiramisù e serviram um pedaço a cada convidado.