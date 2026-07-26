Reprodução/Record Contrato de Luiz Bacci com a Record acabou

Luiz Bacci foi abandonado, sim, pela TV Record e pelo SBT.

No caso da TV Record, os diretores fizeram de conta que todo o trabalho que ele realizou na emissora nunca existiu. Infelizmente, esse é um perfil da TV Record.

No passado, fizeram o mesmo com Eliana, e Silvio Santos a salvou ao lhe oferecer um contrato.

Já o SBT abandonou Luiz Bacci no momento em que ele mais precisava de retaguarda.

Mas a presidente Daniela Beyruti tem uma inexperiência que não lhe permite enfrentar determinadas situações ao lado das pessoas que estão no SBT.

Qualquer contratempo, e ela fica sem saber o que fazer.

Então, Luiz Bacci, sozinho, com toda a sua criatividade, que é imensa, e todo o seu conhecimento de televisão, decidiu transformar o seu perfil no Instagram em uma TV.





E vamos combinar que o Instagram de Luiz Bacci, com milhões de inscritos, tem mais repercussão do que o SBT inteiro.

Luiz Bacci é preciso em seu trabalho. Ele sempre foi assim e sempre será.

Logo, ele terá uma TV no YouTube com tanta repercussão quanto a CazéTV.

Mas isso só vai assustar os diretores da TV Record e do SBT quando acontecer. E esse momento nem está tão longe.

Além disso, Luiz Bacci é inteligente o suficiente para não se envolver em problemas financeiros como os enfrentados pela TV Record e pelo SBT.