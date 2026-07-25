Divulgação Barbearia Nudista





Sim, uma barbearia nudista, com serviços que podem chegar a R$ 3 mil, foi criada por uma influenciadora em Florianópolis.

Terra de praias lindas e muito procurada no verão, a cidade parece ser o lugar ideal para novas experiências.

A jovem Daniella Motta é a criadora da primeira barbearia nudista do país.

Não é só a primeira de Florianópolis. É a primeira de todo o país.

Daniella, uma jovem simples e de grande criatividade, fez algo inédito, e muita gente a critica. Ora, vamos deixar a jovem trabalhar em seu negócio.

Ela ganha seu dinheiro honestamente, diferentemente de políticos que roubam os cofres públicos e ficam milionários. E Daniella nem foi amante de banqueiro.





Ela criou o próprio negócio, o que faz dela mais importante do que o banqueiro.

Ela tem muito mais méritos do que o banqueiro que ficou bilionário.

Ela dá felicidade aos seus clientes, ao contrário do banqueiro, que só deu problemas.

Daniella é uma jovem de apenas 21 anos e com enorme criatividade para o trabalho.

Se nós tivéssemos ministros como ela, o país estaria muito mais bem servido.

Os serviços de Daniella podem atingir a marca de R$ 3 mil. Mas a felicidade do cliente é garantida.

Além de linda, Daniella entende das coisas e sabe que o cliente que a procura está muito carente. Tanto faz se é casado ou solteiro.

Mas todos estão carentes e precisam do que não têm em casa: a cobertura de afeto que Daniella é expert em oferecer.

Aos incautos ou que tais, vale lembrar que nem sempre um gozo final preenche a falta de afeto que o homem possa ter.