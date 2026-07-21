Isto não é uma crítica, nem um julgamento. Mostramos a realidade dos fatos cruéis da vida.
Cristian Cravinhos, irmão do ex-namorado de Suzane von Richthofen, aquele que foi condenado pela morte dos pais dela, está agora trabalhando.
O que ele encontrou para fazer? Ele agora produz conteúdo adulto. Sim, conteúdo adulto. E ninguém pode julgá-lo nem condená-lo por isso.
É um trabalho sério e honesto, como muitos outros que existem por aí.
Pior seria ele estar desviando dinheiro da Previdência e nada acontecer, como ocorre com muitos dos nossos homens públicos.
Cristian está expondo o próprio corpo. Aliás, um corpo muito bem estruturado e trabalhado.
Muitas tatuagens. Muita musculatura de um homem que não aparenta os 50 anos que tem.
Mas a vida é assim.
Muita gente que sai da cadeia, de fato, enfrenta dificuldades para conseguir um emprego.
Muitos, no passado, iam trabalhar na Boca do Lixo vendendo carros usados. Mas isso foi no passado.
Outros voltavam para o crime.
Mas Cristian não cometeu um crime difuso, do tipo que voltaria a cometer.
Foi um crime premeditado, com um objetivo específico, ou seja, é rara a possibilidade de isso voltar a acontecer.
Mas a sociedade é impávida, colossal e inexorável com os condenados, independentemente das condenações e de suas motivações.
E, assim, Cristian encontrou uma maneira de sobreviver e ganhar o seu dinheiro honestamente.