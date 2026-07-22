Redes sociais Cemitério do Araça

Um curioso anúncio no Instagram oferece à venda a última capela disponível em um conceituado cemitério da cidade de São Paulo.

Sim, uma capela onde você pode entrar para rezar e, ali mesmo, enterrar seus parentes e permanecer ao lado dos familiares enterrados quando for visitá-los.

Esta ideia de criar uma capela dentro de um cemitério foi criada pelo milionário Francisco Matarazzo, em 1930, antes de sua morte, em 1937.

Matarazzo, o Conde que ficou muito rico na cidade, criou uma capela no cemitério onde iria rezar em bancos instalados no local e, na parte debaixo da capela, estariam enterrados os mortos de sua família.

Ele inaugurou o próprio túmulo em 1937.





Ele mesmo não aproveitou para rezar ali, apenas para descansar.

E lá está a Capela da família Matarazzo, e quem sabe alguém da família ainda vá lá rezar.

Durante sua vida, o velho Conde não fazia festas em sua mansão na Avenida Paulista; apenas ele e sua família utilizavam o espaço.

Tempos depois, quando morreu, seu herdeiro refez a casa toda, com o dobro do tamanho da construção feita pelo pai, e dava festas aos montes para amigos.

E assim os herdeiros jogaram a fortuna fora.

Mas quem sabe alguém agora compre a capela que está à venda em outro cemitério e possa rezar lá dentro antes de enterrar seus mortos.