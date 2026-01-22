Reprodução/Instagram @lucianohuck Luciano Huck e Angélica

A TV já teve um rei no país, que era Silvio Santos.

Já teve uma rainha, que foi Hebe Camargo.

Nova rainha a TV não tem porque nada apareceu no padrão da Hebe.

Mas a gente pode considerar o Luciano Huck o novo rei da TV.

Com um salário milionário, entre 5 e 7 milhões de reais ao mês, somente originário de seu programa da TV Globo aos domingos, além de outros dinheiros que vêm de seus negócios.

E ele é bom de negócios desde jovem.

E um rei precisa de um castelo.

Luciano Huck, homem que sabe o que é bom e gosta do que é excelente, não se acomodou para ter o seu castelo.

Reprodução/Instagram @lucianohuck Luciano Huck e Angélica





Os corretores avaliam entre 25 e 35 milhões de reais.

Nos mega imóveis residenciais, os preços têm uma diferenciação de ser.

Quem mora no palácio é um importante valor agregado.

A Xuxa vendeu a casa dela por um preço que jamais alguém imaginaria que fosse pago.

Uns contam que foram 40 milhões.

Mas quem comprou tem marido rico e é cantora e queria o astral da Xuxa.

Então, paga mais caro do que uma outra pessoa pagaria.

Recentemente, disseram que o Faustão vendeu um apartamento em uma excelente localização por 120 milhões.

Lógico que o fato de ser do Faustão aumenta o preço.

Então, uma casa incrivelmente grande e suntuosa do Luciano Huck, e o Luciano não usa porcaria nos acabamentos, com certeza tem valor agregado e passa dos 35 milhões.

Lá existem 6 suítes muito bem montadas, com uma roupa de cama de deixar encantadas as damas da sociedade de Paris de antigamente, já que a sociedade parisiense de agora beira o insólito.

As suítes do castelo do rei Luciano têm lençóis que custam 1.500 reais cada um e fronhas de 600 reais.

Luciano usa tudo aquilo com a naturalidade que a Providência lhe deu, sem afetações nem frescuras.

Ele apenas as usa.

Sua mulher, Angélica, a mesma coisa ipsis litteris.

Ela usa como se não houvesse nada diferente a ser usado na casa dela.

Desculpem-me, é um castelo e não uma casa.

Os espaços externos permitem até que você chegue na casa de carruagem ou cavalos, de tão grandes que os espaços externos são.

Mas o rei Luciano usa carros e não carruagens, para felicidade dele mesmo, porque os cocôs dos cavalos seriam desagradáveis para quem mora no castelo.

Luciano Huck não herdou nada, não ganhou nada de ninguém, trabalhou muito mais do que as pessoas imaginam. E é um homem de uma inteligência rara.

Se me perguntarem se ele é tão bom quanto era o Faustão no domingo, eu vou dizer a verdade: o Luciano não está à altura do que um dia foi o Faustão. Mas isto não importa.

O mais importante é ele ter criado as coisas que ele têm, ele e sua família. Ele merece ser considerado hoje o rei da TV.

Uma rainha vai ser difícil alguém que fique no lugar da Hebe.