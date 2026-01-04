Reprodução/Instagram Xuxa

Xuxa espera por um telefonema de Paulo Marinho, presidente executivo da TV Globo, para marcar uma conversa sobre a sua volta à TV Globo.

Xuxa ainda é um excelente produto de mercado e tem anunciantes que aceitam dar o patrocínio a um programa comandado por ela.

Então, o que precisa é um acerto entre ela e a TV Globo, no caso o presidente executivo Paulo Marinho, que deve designar um diretor de núcleo para a criação do programa.

Neste momento, ainda não se fala de dinheiro.

Não que isto não seja fundamento de importância.

Mas o mais importante agora é sua volta à TV Globo aberta, mesmo que seja por uma temporada.

Xuxa ainda tem planos fora da TV, mas a base da TV e a base da TV Globo são importantes para ela.

Reprodução/SBT Xuxa Meneghel no SBT





O porquê não ser a TV Record

Xuxa poderia até hoje estar na TV Record.

Mas ela aproveitou uma oportunidade de redução de salário para sair da TV Record

Ela bem que tentou dar certo lá.

Ela vendia bem, embora os valores de publicidade não fossem os do passado, ele tinha garantido os patrocinadores mesmo com os preços reduzidos.

Mas ela sabe que não deu certo na TV Record.

Não apenas o comando da TV Record acreditava que ela daria 12 de Ibope.

Xuxa também tinha esta certeza.

Mas o seu programa na TV Record, mesmo em diversos momentos, não passava de 5 a 6.

Embora Xuxa atribua este baixíssimo Ibope à TV Record, ela não entendeu que o problema era de conteúdo, mas também dela mesma.

Em um palco, o comandante do programa tem que ter voz de comando e coreografia de palco.

Xuxa não tinha nem uma coisa e nem outra.

Infelizmente, na TV Record não houve quem a ensinasse coisas básicas de palco.

E, também infelizmente, na TV Record não houve entendimento em seu comando que precisava de uma pessoa para ensinar à Xuxa o que ela não aprendeu em anos de TV Globo e alguém que criasse um conteúdo que fizesse ela se tornar uma pessoa carismática para as donas de casa.

No momento em que estava lá, Xuxa era o maior nome da TV Record, mas não souberam segurar a moça lá com comando e conteúdo.

O porquê de querer a TV Globo já

Xuxa é uma mulher inteligente, mesmo quando não entende alguma coisa que ela esconde dela mesma.

Ela acredita que uma temporada, mesmo que pequena, de um programa de entrevistas põe ela de novo no jogo.

E ela sabe que precisa de ao menos uma temporada na TV Globo aberta para voltar a alavancar a sua carreira e não ficar pensando bobagens como ir em uma casa de swing.

Se ela estivesse desenvolvendo a sua carreira, não importa de que maneira, estes pensamentos não fariam parte dela.