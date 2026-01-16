Reprodução/Internet Globo foi condenada a pagar R$ 220 mil a ex-produtor por danos morais

A cobertura duplex do apresentador Fausto Silva, o Faustão, localizada no bairro Jardim Europa, zona oeste de São Paulo, foi vendida por R$ 120 milhões. O imóvel, que pertence ao comunicador desde 2019, chama atenção pelo tamanho, pela estrutura de alto padrão e pela localização privilegiada em um dos bairros mais valorizados da capital paulista.

A propriedade conta com 1.413 metros quadrados de área privativa distribuída em dois pavimentos e quatro suítes. O valor mensal do condomínio é de R$ 36 mil e o imóvel dispõe de 20 vagas de garagem privativas.

Conforme informações do Metrópoles, a cobertura de luxo conta com quatro suítes, com possibilidade de adaptação para uma quinta. A propriedade está distribuída em dois pavimentos e oferece vista panorâmica para pontos icônicos da zona oeste paulistana. O imóvel fica próximo a importantes áreas verdes e vias da capital, valorizando ainda mais a localização privilegiada.





Entre os equipamentos disponíveis na cobertura estão quadra de tênis, piscina climatizada, academia, sala de massagem, salão de festas e brinquedoteca. O living comporta três ambientes integrados e se conecta à área externa por grandes portas de vidro, favorecendo a iluminação natural.

O pé-direito de 3,60 metros, aliado ao tratamento acústico e às paredes perimetrais mais espessas, foi projetado para oferecer conforto térmico e sonoro. A informação foi divulgada pela imobiliária responsável pela comercialização do imóvel.

Vista privilegiada para pontos icônicos

A vista é um dos principais atrativos da cobertura, com panorâmica para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube de São Paulo. Os pontos tradicionais da zona oeste paulistana podem ser apreciados dos ambientes da cobertura duplex.

Em junho, durante o 5º Leilão Beneficente do Instituto Neymar, o filho do comunicador, João Silva, comentou publicamente sobre o estado de saúde do pai. Segundo ele, Faustão tem demonstrado força durante o processo de recuperação e segue sendo acompanhado por equipe médica especializada.