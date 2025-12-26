SBT altera programação às pressas e prejudica afiliadas
 Com milhões de seguidores, Luiz Bacci decidiu fazer uma enquete sobre os candidatos à presidência da República. O resultado da enquete deixou o comando do SBT um pouco constrangido.

Vídeo ruim 

Tem coisa estranha que Bacci fez e que só o abstrato define. Bacci gravou um vídeo polêmico que questiona a liquidação do Banco Master.

Da maneira como foi gravado, faz com que o presidente do Banco Central que decretou a liquidação, se torne um elemento discutível em todo o cenário. Principalmente agora que o Tribunal de Contas da União determinou que o Galipoli, presidente do Banco Central, se justifique pela liquidação.

Bacci é apresentador do SBT e tomando esta postura ele acaba criando um cenário de defesa do Banco Master.

Se for oficial da casa, seria bom que fosse feito no SBT Brasil, que é o jornal da casa.

 Um panetone que custa R$ 25 mil

Pode parecer mentira, mas é verdade. Um panetone todo dourado, com ouro comestível e 15 quilos de peso, pode custas R$ 25 mil se for um artesanato do Mestre Lima.

Ele apareceu na TV Record ao lado da Carolina Ferraz mostrando como faz este panetone. O Mestre Lima garante que o panetone de R$ 25 mil dá de comer a 40 pessoas.

 O iate não é de Gusttavo Lima

Um iate de grande luxo em Angra dos Reis já foi atribuída a sua propriedade a Gustavo Lima. Mas desta vez o povo estava equivocado.

O Iate de mais de 30 metros é do bilionário Nelson Williams, que tem sociedade em um escritório de advocacia e mora em uma casa alugada no Jardim Europa.

Este iate gasta 10 mil reais por hora de cruzeiro e pode fazer todo litoral do Brasil, inclusive indo até a Argentina sem nenhum problema.

São 4 suítes de luxo, ar condicionado em todo iate, tripulação especializada neste tipo de iate e área de jantar e estar ótimas.

