Odete Roitman, a maior vilã da história das TV's, foi interpretada por uma atriz no auge de seus 62 anos. Beatriz Segall foi a atriz que deu vida a uma personagem como ninguém o faria.Mas esta atriz não era uma qualquer. Era uma atriz de carreira, de inúmeros trabalhos de sucesso na TV e no teatro. Era uma mulher de uma experiência de vida incrível e que sabia a maneira adequada de interpretar a maior vilã do país.O público amava odiar a Odete Roitman.
Muitas começaram na TV Tupi de São Paulo, lugar de grande criação de novelas e teleteatros. Tempos depois, com a TV Excelsior, outros elencos de porte atravessaram os tempos.
E nesta lista de grandes atrizes a gente pode lembrar de Maitê Proença, Fernanda Montenegro, Nathália Timberg, Nívea Maria, e tantas outras que a história conta.
Tempos depois, em 1980, Boni acabou levando o restante dos grandes atores e atrizes da TV Tupi quando esta emissora fechou.O sucesso das novelas da TV Globo era o resultado das grandes atrizes e atores que vieram da TV Excelsior e da TV Tupi. Ninguém foi encontrado a esmo caminhando pelo jardim. Eram os artistas que já tinham experiência de sucesso na TV Excelsior e na TV Tupi e davam um ibope imenso e era amados pelas donas de casa que eram as responsáveis pela audiência das TV abertas.Aliás, são as donas de casa acima de 60 anos responsáveis por 85% do Ibope das TVs abertas.Agora vocês entendem o fracasso de novelas onde as donas de casa não têm artistas reconhecidos? A TV aberta sempre foi madura e jamais teve a audiência dos jovens. Só os de pouca cultura televisiva que acreditam em rejuvenescer a TV e se darem bem.Então agora um trabalho está sendo feito pelo maior empresário de artistas do país, Marcus Montenegro, ao lado de autores consagrados de novelas para que estes autores criem novelas com personagens de importância a serem interpretados por artistas maduros.O trabalho de Marcus Montenegro é notável e é importante que aos autores entendam. Quem não entender isso vai continuar criando os piores ibopes da história das novelas.Quando uma novela das nove da TV Globo aposta em uma dupla como Belo e Viviane Araujo para ter ibope, alguma coisa está errada.
A TV Globo começou com o seu elenco também, mas em verdade a TV Globo começou a se consolidar com o fechamento da TV Excelsior, quando Boni contratou para a TV Globo todo o elenco de sucesso da TV Excelsior. Isso foi em 1970.