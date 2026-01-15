Reprodução/TV Globo Fernanda Montenegro e Nathália Timberg

Odete Roitman, a maior vilã da história das TV's, foi interpretada por uma atriz no auge de seus 62 anos. Beatriz Segall foi a atriz que deu vida a uma personagem como ninguém o faria.

Mas esta atriz não era uma qualquer. Era uma atriz de carreira, de inúmeros trabalhos de sucesso na TV e no teatro. Era uma mulher de uma experiência de vida incrível e que sabia a maneira adequada de interpretar a maior vilã do país.

Reprodução/TV Globo Odete Roitman

O público amava odiar a Odete Roitman











E nesta lista de grandes atrizes a gente pode lembrar de Maitê Proença, Fernanda Montenegro, Nathália Timberg, Nívea Maria, e tantas outras que a história conta.

Reprodução/Divulgação Novela "A Muralha" com Fernanda Montenegro, Rosamaria Murtinho, Nathália Timberg na TV Excelsior

Muitas começaram em São Paulo, lugar de grande criação de novelas e teleteatros. Tempos depois, outros elencos de porte atravessaram os tempos.







A TV Globo começou com o seu elenco também, mas em verdade a TV Globo começou a se consolidar com o fechamento da TV Excelsior, quando Boni contratou para a TV Globo todo o elenco de sucesso da TV Excelsior. Isso foi em 1970.

Tempos depois, em 1980,acabou levando o restante dos grandes atores e atrizes da TV Tupi quando esta emissora fechou.

O sucesso das novelas da TV Globo era o resultado das grandes atrizes e atores que vieram da TV Excelsior e da TV Tupi. Ninguém foi encontrado a esmo caminhando pelo jardim. Eram os artistas que já tinham experiência de sucesso na TV Excelsior e na TV Tupi e davam um imenso sucesso e eram amados pelas donas de casa que eram as responsáveis pela audiência das TV abertas.

Aliás, são as donas de casa acima de 60 anos responsáveis por 85% do Ibope das TVs abertas.

Agora vocês entendem o fracasso de novelas onde as donas de casa não têm artistas reconhecidos?

A TV aberta sempre foi madura e jamais teve a audiência dos jovens. Só os de pouca cultura televisiva que acreditam em rejuvenescer a TV e se darem bem.

Então agora um trabalho está sendo feito pelo maior empresário de artistas do país, Marcus Montenegro , ao lado de autores consagrados de novelas para que estes autores criem novelas com personagens de importância a serem interpretados por artistas maduros.

O trabalho de Marcus Montenegro é notável e é importante que aos autores entendam. Quem não entender isso vai continuar criando os piores ibopes da história das novelas.