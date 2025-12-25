Edu Rodrigues Marcus Montenegro





Conversamos com o empresário de artistas, Marcus Montenegro e ele falou sobre o futuro no cenário das celebridades.

Eu acho que o futuro da dramaturgia tanto na TV quanto no streaming tenha que ter a volta dos veteranos. Eu acredito que o público se afastou da TV em função da ausência dos veteranos. Foram eles que criaram toda a identificação com a imagem da empresa, levaram as obras para o mundo. Eu acho que o mercado entende que estas pessoas tenham que voltar. Eu acredito em uma retomada. Eu acho quer nós temos mão de obra para isto. Eu acho que o Brasil está em um momento muito feliz da indústria criativa de uma maneira geral seja na TV, no cinema e no streaming, acredito demais na força e processo de qualidade de conteúdo, a qualidade de conteúdo, mesmo com esta perda significativa de audiência, mas eu acho que a gente tem chance de sobra de retomar com o verdadeiro equilíbrio nas escalações.

Eu acho que o segredo do meu trabalho é sempre a cumplicidade que eu tenho com os meus artistas. Eu tenho amor ao que eu faço, respeito, absoluta paixão, comprometimento com o que eu faço, eu passo isto aos meus artistas, eles já me conhecem, então o segredo que a gente tem é o foco, a meta artística que a gente quer atingir através da formação e da educação. Meus artistas são artistas empreendedores. São pessoas que sabem o que querem fazer.

O que faz uma relação de casamento entre artistas durar por anos?

Eu acho que a relação só dura muitos anos se você tiver fidelidade, comprometimento, a troca com a verdade e não guardar as coisas, não estabelecer uma relação de silêncio. Quando você coloca as regras, as cartas ficam na mesa para manter uma relação saudável. A verdade sempre acima de tudo.

É o "Ser Artista" que começou com um livro, passou para um audiobook, agora temos um podcast de canal no Youtube, a volta do espetáculo "Ser Artista", a entrada do curso "Ser Artista" na rede Sesc, o Fórum do Etarismo, o Prêmio "Ser Artista", a série "Ser Artista", fazendo a marca "Ser Artista" se espalhar por todo do país.

Vou fazer o lançamento do projeto comemorativo da carreira de Natália Timberg em maio do próximo ano. Vai ser uma peça, um documentário e uma exposição.

Qual o presente e o futuro do teatro no Brasil?

Eu acho que o teatro brasileiro jamais esteve tão em alta com mais de dez musicais simultâneos com um alto índice profissional, os monólogos, o teatro da palavra em total ascensão, teatros bem cheios com atores famosos ou não, um público completamente conectado com um teatro de qualidade, eu acho que o teatro brasileiro tem um futuro promissor.

Eu acho que o grande problema dos grandes artistas é que o mundo digital banalizou muito, a entrada dos influencers digitais fez com que o público não entendesse muito bem este cenário, consequentemente isto afeta na parte de formação. Os atores do passado da geração de ouro tem uma carreira muito sólida, todos primaram por estudo de formação e qualidade. Sucessores parecidos ou iguais não vão existir.