Reprodução/Instagram @veramagalhaesjornalista Vera Magalhães

A TV Cultura está procurando uma nova apresentadora devido à saída de Vera Magalhães.

A TV Cultura, como é nos dias de agora, sempre foi um espaço político.

As pessoas gostam de dizer que não, mas a TV Cultura foi criada para que a política salvasse o prejuízo de Assis Chateaubriand, que era dono da TV Tupi e da TV Cultura e tinha um grande prejuízo com a TV Cultura.

Assis Chateaubriand, que abriu a TV Cultura em 1960, não sabia mais o que fazer com o prejuízo.

Então, em 1967, já com o nome de TV Cultura, levou a ideia ao governador Abreu Sodré, no começo do Regime Militar.

Abreu Sodré, governador de São Paulo, gostou da ideia e obteve autorização do então presidente Artur da Costa e Silva para realizar o projeto.

Precisaria existir uma fundação para que o negócio fosse realizado.

Então, criaram a Fundação Padre Anchieta.

Esta fundação teria conselheiros indicados no começo pelo Governo do Estado.

Com o passar dos anos, mais espaços de conselheiros foram criados depois do Regime Militar, abrangendo representantes da sociedade.

Os governadores gostam de proclamar que eles só pagam as contas, mas não tem poder sobre a TV Cultura, o que nem sempre é uma verdade.

Alguns governadores gostam de criar um cenário onde eles se dizem equidistantes.

Mas a base de sustentação da TV Cultura é uma verba do Governo do Estado.

E a verba foi aumentando porque os cargos foram aumentando e nos dias de hoje a TV Cultura é muito deficitária.

Programa chama a atenção

O Roda Viva, que este ano completa 40 anos de vida, é um programa que sempre chamou a atenção da política.

A disputa por ser convidado ali sempre foi grande.

Mas a audiência sempre foi mínima, para não dizer insignificante.

Porém os políticos sempre acreditam que não importa o espaço a ser ocupado, sempre deve ser ocupado.

Então os partidos, todos, sempre tiveram a necessidade de indicarem políticos para serem entrevistados.

E esta disputa acontece nos dias de hoje, mesmo que o seu departamento de jornalismo diga que não.

Troféu

Inacreditável, mas o deputado estadual Lucas Bove, do PL, ex marido de Cíntia Chagas, fez questão de publicar no Instagram dele que ele foi o responsável pela saída de Vera Magalhães, que não teve o seu contrato renovado.

Ele dava a ideia que que aquilo era um troféu que ele tinha conquistado.

Um deputado se prestar a um ato destes mostra que ele não tem mais o que mostrar aos seus eleitores,

Entrevista

Em entrevista ao site Noticias da TV, o ex-diretor de jornalismo também comete um ato estranho ao declarar que a saída de Vera Magalhães foi um pedido de bolsonaristas.

Mas a Vera passou 3 anos do governo de Tarcísio de Freitas, bolsonarista, apresentando o programa de entrevistas.

Parece que todos eles, atuais e ex, querem aparecer de alguma maneira na mídia.

Postura

Não podemos deixar aqui de dizer que durante os 7 anos que Vera Magalhães foi apresentadora na TV Cultura, 4 anos de governo João Doria e 3 de governo Tarcísio, jamais em tempo algum pode-se creditar a ela uma postura tendenciosa, mesmo que se conheça há anos o seu perfil político.

Vera Magalhães sempre se apresentou de maneira altiva e nada pode ser de ruim creditado a ela na sua passagem pela TV Cultura.