Reprodução/Instagram @carolinaferraz Carolina Ferraz

“Homem, hétero, brasileiro, privilegiado, é muito chato. É muito cheio de problemas. O homem brasileiro é muito machista. Homens são chatos.”

O conceito de Carolina sobre os ricos é um mau conceito.

“O homem rico é mais complicado ainda. Porque ele é rico acredita que pode fazer muitas coisas”.

Ela se autodefine. “Eu sou ótima sozinha.”

Maria Carolina Alvares Ferraz nasceu em 28 de janeiro.

Foi uma grande atriz de novelas da TV Globo.

Ela tinha 27 anos quando fez um grande sucesso na novela História de Amor

Seu pai, Ladislaw, foi assassinado a mando de um empresário a quem prestava consultoria, quando Carolina tinha apenas 14 anos.

Isto acabou causando um trauma grande na adolescente.

Tempos depois, já adulta, viu o seu irmão definhar até morrer em seus braços.

Teve passagem pela TV Manchete, onde participou da novela Pantanal.

Também apresentou o Fantástico na TV Globo e lá era mais leve tendo uma notável performance.

Fez teatro ao lado de Regina Duarte e sua filha.

Sua saída da TV Globo foi conturbada e enveredou por uma ação da atriz contra a emissora.

Sua entrada na TV Record teve gente a favor e gente contra.

Reprodução/Record Carolina Ferraz





Mas ela surpreendeu com uma boa presença de palco e uma voz que marca sua presença.

Não se pode creditar a ela o fato do Domingo Espetacular estar longe em Ibope da TV Globo.

O Domingo Espetacular ainda carece de conteúdo atraente para fazer a dona de casa trocar de canal.

Por enquanto, só a grande reportagem ao fim do programa feita por Roberto Cabrini é que dá um Ibope aceitável e tem conteúdo atraente para uma TV aberta.

Mas Cabrini é uma exceção dentro do cenário.

Uma apresentadora Carolina deveria interpretar o personagem de uma apresentadora.

Ela tem um talento a ser explorado e precisa ser dirigida como em uma peça de teatro.

Isto vai fazer com que Carolina seja mais leve no palco e transmita o mínimo de leveza e felicidade para uma dona de casa que já tem muitos problemas para resolver e até trocaria de canal se fosse para encontrar uma apresentadora mais feliz.