Reprodução/Instagram Carolina Ferraz volta a atuar

Aos 57 anos, Carolina Ferraz voltou a falar abertamente sobre sua vida pessoal. Atualmente no ar com a reprise de História de Amor, da TV Globo, e também à frente do Domingo Espetacular, na Record, a atriz participou do podcast Virada de Chave, apresentado por Monique Curi, e contou que não pretende se casar novamente.

“Chega de casamento. Cansei de casar, é difícil. Você tem que querer muito estar junto, é um exercício diário. Agora, se eu encontrar amanhã alguém maravilhoso, eu caso. Mas acho muito difícil”, declarou.

Apesar da posição firme, Carolina reforçou que não vive sozinha: “Não procuro. Mas também não estou só, tenho relações”.

No bate-papo, Carolina também refletiu sobre autoimagem e envelhecimento. “Não estou a fim de correr atrás do corpinho de 20. Vou fazer tudo para ter saúde, ter músculo e ficar legal. Mas não quero ser a gata gostosa de 60. Só vou ser uma mulher saudável e forte, e está tudo certo”, afirmou.

A atriz foi casada duas vezes: primeiro com o diretor Mário Cohen, pai de sua primogênita, Valentina, de 30 anos, e depois com o médico Marcelo Marins, com quem teve Anna Izabel, de 10.

Ela também já viveu relacionamentos com o músico Kiko Zambianchi, o ator Murilo Benício e o diretor Ricardo Waddington.