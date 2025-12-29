Instagram/@virginia Virgínia publica mensagem misteriosa após anúncio de término de Zé Felipe e Ana Castela

Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (29) ao publicar uma mensagem reflexiva poucas horas após Zé Felipe anunciar o fim do relacionamento com Ana Castela.

O conteúdo, compartilhado nos stories do Instagram, foi interpretado por seguidores como uma possível indireta ao ex-casal, embora a influenciadora não tenha feito menção direta ao assunto.

Na publicação, Virginia publicou um texto sobre expectativas e caminhos da vida:

“Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus”.

A mensagem foi acompanhada por emojis de corações e de mãos em sinal de gratidão.

Mais cedo, Zé Felipe usou as redes sociais para tornar público o término do namoro com Ana Castela, que durou pouco mais de dois meses. Em um texto, o cantor destacou o carinho que construiu pela artista e pela família dela.

“Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu.

O artista também ressaltou a proximidade criada entre as famílias durante o relacionamento.

“Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana”, afirmou.

Ao encerrar o comunicado, Zé Felipe negou que o término tenha sido motivado por conflitos e pediu respeito ao momento vivido pelos dois.

“Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque to foda- se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, concluiu.