Reprodução/Internet Pedro Bial abandonou o basquete após perceber o talento de Oscar Schmidt e decidiu seguir carreira no jornalismo

Pedro Bial pode ser visto fazendo compras sempre no mercado mais caro do país, o Santa Luzia, onde os preços são muitas vezes mais caros que qualquer lugar que vende comida.

Esta semana, Pedro Bial foi visto passeando pelos corredores do supermercado, mas volta e meia ele era parado porque sempre tinha alguém que queria tirar fotos com ele.

Pelo menos neste dia, ele não recusou ser fotografado ao lado de quem quer que fosse.

Seu sorriso é uma virtude intocável e sempre agradece as pessoas.

De verdade, nem parece ser uma das maiores personalidades da TV Globo.

Pedro Bial sempre aceita tudo

Durante o passeio no mercado, um de seus fãs protestou contra a TV Globo, dizendo ser inaceitável que tirassem o seu programa diário.

Bial, com seu sorriso natural e tranquilo, procurou acalmar o seu fã, dizendo que a TV Globo tem uma grade de programação que é estudada com antecedência e que, para ele, Bial, estava tudo bem

Bial às quintas

Depois que o seu fã entendeu a grade da TV Globo, Bial viu que ele estava mais tranquilo e disse que ele, Bial, iria aparecer todas as quintas depois das 11 da noite.

Reprodução/Globo Conversa com Bial





O carrinho de compras de Pedro Bial

O fã de Pedro Bial se espantou ao olhar o carrinho de compras do ídolo e ver que ali só tinha queijos.

Então, Bial revelou que naquela tarde ele saiu apenas para comprar os queijos de que ele era admirador feroz e devorava todos eles.

Projeto quase secreto

Pedro Bial tem um projeto quase secreto além de seu programa de entrevista às quintas. Mas isto é para outro dia.

E o vento levou

A marca do programa de entrevistas na TV Globo veio do SBT com Jô Soares.

Jô criou o seu programa no SBT com a liberdade dada por Silvio Santos, que ficou muito triste com a ida de Jô para a TV Globo fazendo o mesmo programa que ele fazia no SBT.

Até que a TV Globo, de maneira cruel, não permitiu que Jô completasse 30 anos de programa.

Globo/Ramón Vasconcelos Programa do Jô





Os fãs não acreditaram

Os fãs de Jô Soares não acreditaram que a TV Globo reduziu uma parte da Banda do Jô. Sem dúvida, foi uma economia além de porca, às raias da incoerência.

Afinal, dois salários magros de 2 músicos não fariam diferença alguma.

E, por fim, “botaram” o Jô fora, da maneira como foi feito.

Um pensamento amargo

Por que eu penso que estão fazendo com o Pedro Bial algo parecido com o que fizeram com o Jô Soares?

Corrida pelo trono

Mal a Ticiane Pinheiro ajustou a sua saída do Hoje em Dia da TV Record e uma coleção de apresentadoras, de todas as áreas, começou a abordar a direção do programa e até a direção da emissora no objetivo de ocupar o trono.

Reprodução/Record Ticiane Pinheiro fala sobre sua saída da Record

Nos Whatsapps dos diretores a abordagem tenta de todas as maneiras, o sucesso, uma legítima tentativa, sim, embora nem eles se lembrem de onde as conheceram.

A melhoria de Ibope não vai ser criada pela nova apresentadora, mas sim por um aumento de criatividade do próprio programa que ainda mantém a vice liderança acima do SBT.