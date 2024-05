Reprodução A campeã do BBB 20 comentou sobre o trabalho voluntário

Nesta sexta-feira (17), Thelma Assis emocionou seus seguidores das redes sociais após compartilhar sua experiência com o trabalho voluntário em Canoas, no Rio Grande do Sul. A campeã do BBB 24 ajudou as vítimas das fortes chuvas e enchentes que devastaram a região.



"Vou deixar aqui essa mensagem porque várias pessoas me perguntaram no privado. Eu voltei de Canoas há alguns dias, não apareci aqui em respeito a tudo o que presenciei nos dias em que estive lá, além dos vídeos que fiz pedindo ajuda, não tive mais nada para compartilhar aqui", começou.

"Estou querendo retornar para o Sul, principalmente para ajudar no abrigo de mulheres e crianças. Faço parte de um grupo de mulheres que se uniram nessa causa e estamos fazendo um trabalho nos bastidores para ajudar, pois conhecemos as histórias de cada uma das abrigadas e sabemos o quanto elas precisam de ajuda para recomeçar suas vidas", continuou.





"Por aqui, preciso seguir com meus compromissos pessoais e profissionais, mas saibam que a medicina de forma voluntária continuará sendo um propósito na minha vida. Mais uma vez, toda a minha solidariedade aos gaúchos, em especial todas as gurias que, mesmo diante de tanto sofrimento, nos deram acolhimento, abraços apertados e palavras", concluiu.

Há quatro dias, Thelma Assis foi ao Rio Grande do Sul acompanhada de Amanda Meirelles e Marcela Mc Gowan. As ex-BBBs se dedicaram ao trabalho voluntário durante dias e retornaram a São Paulo na última quinta-feira (16).

*Texto de Júlia Wasko

