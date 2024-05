Divulgação A apresentadora contou mais detalhes da história no programa

Na última quarta-feira (15), Pepita participou do Que História É Essa, Porchat? e revelou detalhes de uma história de sua infância. A artista relembrou um momento em que ficou tão nervosa com uma paixão que acabou fazendo xixi em si mesma.







Quando ainda era adolescente, ela se apaixonou por dois gêmeos e decidiu criar um perfil fake para conversar com um deles, que inclusive namorava uma menina. Pepita estava esperando o ônibus escolar ao lado do menino e tentou disfarçar o interesse, mas ele foi para cima dela.

"Quando ele veio para me beijar eu entrei no ônibus. Eu saí desorientada. Eu fiquei mais preocupada com a mochila da prefeitura, com o meu material do que com o beijo. Quando eu sentei, eu pensei: 'O que eu fiz da minha vida'".





"De repente, eu senti um líquido quente descendo pela minha perna. Me mijei. Eu vi a meia toda mijada. Cheguei em casa, falei: 'Mão, a professora não me deixou ir no banheiro. Fiz xixi na calça'. No outro dia, cheguei na escola e eu falou: 'Você é maior fogo de palha. Não quero nada contigo. Acabou'. Fiquei arrasada. Eu era novinha. Eu acreditava no amor", finalizou.

Uma das melhores histórias que já vi no programa do Porchat!!! pic.twitter.com/oevr0yyYjO — Muka do Space 🎙️ (@falamuka) May 17, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko