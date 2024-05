Divulgação O hospital divulgou um novo boletim médico do ator

Na última quinta-feira (16), Tony Ramos foi internado às pressas e passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Um dia depois, o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informou um novo boletim com o estado de saúde do ator.



"Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável", informou a unidade hospitalar.

As sessões do espetáculo O Que Só Sabemos Juntos, que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, foram canceladas. "Novas sessões serão abertas para atender todo o público em breve. Contamos muito com a compreensão e paciência de todo nosso público nesse momento", confirmou a assessoria de imprensa da atriz Denisa Fraga.





Os dois atores estavam em cartaz com a peça desde o dia 26 de abril em São Paulo. A obra oferece um convite para as pessoas saírem de suas próprias bolhas de isolamento e serem capazes de se colocar no lugar do próximo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko