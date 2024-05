Reprodução Saiba como os ex-participantes do BBB estão após o fim do reality show





O Big Brother Brasil sempre foi uma mola propulsora na carreira de anônimos e até mesmo para artistas no ostracismo, tornando-os mais ricos, populares e disputados a tapas pelo mercado publicitário. Algo "misterioso" aconteceu neste ano que acabou mudando o curso da história. Com a vida pessoal desmoronando, sem dinheiro, sem emprego e desprestigiados pelas marcas (e pelo público), muitos amargam um pós-reality sofrível como nunca antes ocorreu em mais de duas décadas no país.





O reality acabou na madrugada de 17 de abril, e após um mês vemos uma parcela mínima do elenco colhendo os frutos de suas participações. Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Beatriz Reis, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral são alguns dos poucos que de fato estão colhendo os louros de suas participações. O restante, segue na luta e fazendo um esforço descomunal para se manterem relevantes e ainda colher algum tipo de benefício oriundo da superexposição no programa.

Davi Brito

O que ocorre atualmente com o campeão da temporada é muito curioso. Os escândalos em sua vida pessoal o fizeram conquistar o ranço de muitas pessoas menos de 24 horas após vencer o reality show. A maior prova disso é que Davi não fechou nenhum contrato até agora. Duas empresas que patrocinaram o BBB 24 conversaram com a Globo para negociar campanhas com ele, mas os projetos foram pelo ralo no momento em que o baiano perdeu o controle na administração da fama. As empresas engavetaram as publicidades e ambas entenderam que não seria bom se associar ao rapaz. Atualmente, ele está dedicado ao trabalho social no Rio Grande do Sul.





Alane Dias

Hoje ela é assessorada pela mesma equipe de Anitta, e chegou a ser ventilado, em tom de conquista, que ela havia sido convidada para gravar um material em vídeo para o banco de talentos da Globo. É de se entender a emoção, mas houve uma interpretação errada de boa parte do público, que passou a imaginar que ela já estaria sendo testada para alguma novela. A verdade é que Alane apenas preencheu uma ficha de emprego e se colocou à disposição da emissora, e não há nada concreto para ela, nem mesmo convite para testes efetivos para alguma produção da casa. Alane é atriz, tem trabalhos em seu currículo, e agora que se mudou para o Rio de Janeiro certamente ficará mais atenta às oportunidades do mercado.

Nizam

Embora curta, a passagem de Nizam pelo BBB 24 foi marcante. Do lado de fora, incendiou o noticiário com o breve affair com a atriz Letícia Spiller. Sem propostas de trabalho, se lançou no universo pornográfico, com venda de conteúdo explícito em plataformas digitais. Agora, ele passará a estudar para realizar o sonho de ser apresentador.

Lucas Buda

Exonerado do cargo de professor, Buda também viu a sua vida pessoal ruir no momento em que deixou o BBB 24. Tomou conhecimento do fim de seu casamento com Camila Moura, ficou desempregado e recentemente se envolveu com uma mulher que expôs a possibilidade de estar grávida dele. O capoeirista chegou a fazer dois trabalhos pontuais para patrocinadores do programa após sua saída, mas ele segue sem um rumo definido sobre a maneira que pretende aproveitar a fama.

Yasmin Brunet

Dinheiro não é um problema na vida de Yasmin, mas desde sua saída do BBB 24 ela tem sentido uma queda drástica na procura de marcas para fechar publis para suas redes sociais. A filha de Luiza Brunet tem seus próprios negócios, mas a projeção negativa de sua imagem no reality inviabilizou alguns trabalhos por aqui. Atualmente, ela tem focado a dar entrevistas sobre compulsão alimentar e dicas de beleza.

Wanessa Camargo

Após uma saída conturbada, Wanessa esperou um tempo em silêncio para voltar à sua carreira musical, mas acabou atropelada pelo destino: lançou uma música inédita e recebeu inúmeras críticas, um fã invadiu seu palco no show de retomada e puxou um coro com xingamentos a Davi Brito (rival da cantora no reality), ela assumiu ter reatado o namoro com Dado Dolabella (atraindo mais críticas a si), e sua mãe, Zilu Godoi, expôs a infelicidade em ver a filha retomando este romance.

Rodriguinho

Ficou mais reservado desde que deixou o BBB 24 após tomar conhecimento da ira do público sobre sua participação no reality. Teve alguns shows cancelados e lançou recentemente uma autobiografia (de apenas 64 páginas).

Maycon Cosmer

Primeiro eliminado da temporada, ele reclamou publicamente da falta de oportunidades pós-reality e disse que tem sofrido para conseguir um novo emprego. Reclamou, inclusive, que suas contas estavam atrasadas e afirmou não ter recebido muito suporte da Globo.

MC Binn e Vinícius

Embora não tenham deixado o programa rejeitados, MC Binn retomou sua carreira nos palcos e alterou o nome artístico. Mas segue com a mesma projeção e sem ampliar sua agenda de shows. Já o atleta retomou os treinos e não conseguiu fechar novos contratos de patrocínio após o reality.

Deniziane

Uma das grandes promessas do grupo Pipocas, que acabou se distanciando de quase todo o elenco e investiu na transformação de seu visual. Fechou permutas com grandes centros de estética, mas precisou arquivar as divulgações após levar uma bronca da Globo. No momento, ela vive curtindo festas com as amigas.

Vanessa Lopes

Esteve recentemente na nova temporada do Túnel do Amor, gravada antes de entrar no BBB 24. Ela segue se recuperando do trauma da exposição no maior reality da TV brasileira, mas já iniciou a retomada de publicações de vídeos de dancinhas no TikTok. Marcas que antes trabalhavam com ela também a deixaram após as polêmicas em torno de sua vida pessoal serem expostas.

Pipocas

Os demais Pipocas que passaram pelo programa seguem buscando seu lugar ao sol, sem um rumo definido. Viraram verdadeiros "arroz de festa" e batem cartão em eventos badalados --mas sem ganhar cachê, apenas aproveitando a entrada VIP e bebidas grátis. Alguns ainda estão definindo como irão sustentar a fama e passaram a produzir conteúdos personalizados aos seguidores, mas nada que tenha saído do lugar comum.